Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
PSD oficializează candidatura lui Daniel Băluță pentru Primăria București

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la primăria Capitalei.

FOTO Inquam / Nichita Cojocea
FOTO Inquam / Nichita Cojocea

„Mâine, în ședința Comitetului Politic Național, vom înainta propunerea pe care organizația PSD București a făcut-o azi, ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului București”, a anunțat Sorin Grindeanu. 

El a mai anunțat că propunerea sa pentru postul de vicepreședinte regional, în moțiunea cu care va candida la conducerea PSD, este Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei a anunțat că îi predă ștafeta organizației PSD București lui Daniel Băluță:

Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta, din punct de vedere politic, colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiul București”.

Băluță, invitație pentru bucureșteni

„Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră. Va fi un oraș sigur, va fi un oraș liniștit, un oraș în care nu trebuie să se mai întâmple incidente, cum am văzut, un oraș în care aerul este respirabil. Mă feresc de clișee. Lansez o invitație tuturor bucureștenilor să vină să vadă cum arată Sectorul 4, cum arată traficul, parcurile”, a transmis la rândul său Daniel Băluță, actual primar al sectorului 4. 

Alegerile pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie

Guvernul a stabilit joi, pe 23 octombrie, data alegerilor, pe 7 decembrie. Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă este plasat pe primul loc în sondaje, însă afirmă că datele nu sunt relevante. El urmează să fie desemnat de PSD drept candidatul partidului. 

În cursă intră și Ciprian Ciucu, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, a început deja campania în stradă. 

Politică

