search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Drulă depune un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului din 2024. „Miza este enormă”

0
0
Publicat:

Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri, 22 octombrie, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului organizat în Capitală pe 24 noiembrie 2024.

Cătălin Drulă/FOTO: Facebook
Cătălin Drulă/FOTO: Facebook

În cadrul referendumului local, majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi, mai nou, şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari.

De asta s-a plâns şi Nicuşor Dan. Iar anul trecut am avut acel referendum care a fost votat covârşitor de bucureşteni, pentru un singur buget al oraşului, din care apoi, de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele, evident, şi sectoarelor, în funcţie de nevoi.

Chiar azi voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementarea acestui proiect de lege”, a declarat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, la RFI.

El a făcut apel la toate partidele pentru ca proiectul să fie adoptat „urgent”, menţionând că acesta ar putea deveni lege până la data alegerilor locale, 7 decembrie.

„E un lucru firesc. Aşa a fost făcut bugetul Capitalei până când Guvernul Năstase s-a supărat pe Traian Băsescu, primar al Capitalei, şi în 2001 s-a introdus sistemul actual.

Dar sistemul actual, cu această autonomie financiară a sectoarelor, de parcă ar fi oraşe separate, ceea ce nu sunt. Sunt nişte subdiviziuni administrative ale unui singur oraş care se numeşte Bucureşti. Şi acest sistem s-a degradat din ce în ce mai tare, pe măsură ce puterea de la nivel central, guvernele au luat banii Capitalei şi i-au împărţit în proporţie foarte mare sectoarelor şi judeţului Ilfov.

Miza este enormă, pentru că avem proiecte mari de făcut în Bucureşti. Metroul M5 din Drumul Taberei trebuie să continue de la Eroilor la Universitate şi până în Pantelimon. Avem foarte multe investiţii de făcut în termoficare”, a spus Drulă.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
gandul.ro
image
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
mediafax.ro
image
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gregorio Fazzone, un elvețian care administrează firme românești, sancționat internațional pentru finanțarea Hezbollah. Partener cu milionarul georgian Vaja Jhashi
libertatea.ro
image
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Hidrocentrala gata în proporție de 99%, care nu poate fi folosită. Antena 3 CNN a intrat în Răstolița, cel mai controversat proiect
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
playtech.ro
image
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
romaniatv.net
image
Prins între fotbal și afaceri cu mobilă, Dan Șucu găsește mereu timp pentru soție. Fie doar și pentru un prânz rapid la mall FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Filmul românesc care a spulberat VOYO! A urcat direct pe primul loc, la nici 24 de ore de la lansarea pe platforma de streaming
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci