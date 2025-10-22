Drulă depune un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului din 2024. „Miza este enormă”

Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri, 22 octombrie, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului organizat în Capitală pe 24 noiembrie 2024.

În cadrul referendumului local, majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi, mai nou, şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari.

De asta s-a plâns şi Nicuşor Dan. Iar anul trecut am avut acel referendum care a fost votat covârşitor de bucureşteni, pentru un singur buget al oraşului, din care apoi, de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele, evident, şi sectoarelor, în funcţie de nevoi.

Chiar azi voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementarea acestui proiect de lege”, a declarat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, la RFI.

El a făcut apel la toate partidele pentru ca proiectul să fie adoptat „urgent”, menţionând că acesta ar putea deveni lege până la data alegerilor locale, 7 decembrie.

„E un lucru firesc. Aşa a fost făcut bugetul Capitalei până când Guvernul Năstase s-a supărat pe Traian Băsescu, primar al Capitalei, şi în 2001 s-a introdus sistemul actual.

Dar sistemul actual, cu această autonomie financiară a sectoarelor, de parcă ar fi oraşe separate, ceea ce nu sunt. Sunt nişte subdiviziuni administrative ale unui singur oraş care se numeşte Bucureşti. Şi acest sistem s-a degradat din ce în ce mai tare, pe măsură ce puterea de la nivel central, guvernele au luat banii Capitalei şi i-au împărţit în proporţie foarte mare sectoarelor şi judeţului Ilfov.

Miza este enormă, pentru că avem proiecte mari de făcut în Bucureşti. Metroul M5 din Drumul Taberei trebuie să continue de la Eroilor la Universitate şi până în Pantelimon. Avem foarte multe investiţii de făcut în termoficare”, a spus Drulă.