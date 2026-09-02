Două persoane, arestate preventiv după scandalul cu polițiștii de la petrecerea din Sectorul 3

Două persoane implicate în scandalul cu polițiștii din Sectorul 3 al Capitalei au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 2 septembrie. Incidentul a avut loc după ce mai multe echipaje de poliție și jandarmi au fost chemate să intervină la o petrecere desfășurată pe domeniul public, care deranja ordinea și liniștea publică.

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Polițiștii au fost chemați de două ori la o petrecere de pe strada Iosifești din Sectorul 3, organizată în noapte de 31 august spre 1 septembrie, din cauza muzicii zgomotoase. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a transmis că inculpatul M.C.C. ar fi amenințat un polițist care intervenise pentru a opri o petrecere ce deranja ordinea publică.

În aceeași împrejurare, M.A.C., împreună cu alte persoane, ar fi amenințat polițiștii veniți la fața locului pentru a interveni. Inculpatul i-ar fi spus: „vezi că dacă dați cu spray, să moară fratele meu, dacă nu scot baioneta!”, fapt care i-ar fi creat acestuia o stare de temere.

Magistrații adaugă că, în aceeași noapte, în jurul orei 00:00, inculpatul M.A.C., împreună cu suspecta G.D.F. și alte persoane, ar fi amenințat cu acte de violență fizică polițiștii veniți la fața locului pentru a opri petrecerea.

Acesta le-ar fi spus „vă tai!” și „vă rup!”, după care ar fi aruncat către polițiști mai multe obiecte contondente, printre care un scaun, dar și alte obiecte, precum sticle sau pietre, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

Forțele de ordine au folosit spray iritant-lacrimogen și au imobilizat un bărbat de 27 de ani. Un autoturism din apropiere a fost avariat, însă niciun polițist sau jandarm nu a fost rănit.

13 persoane au fost duse la Secția 23, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

La data de 1 septembrie 2026, procurorul a dispus reținerea celor doi inculpați pentru 24 de ore. Ulterior, pe 2 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a inculpaților M.C.C și M.A.C. pentru 30 de zile.