Bogdan Ivan a lansat, la „Interviurile Adevărul”, un atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că nu a contactat PSD și nu a prezentat un program economic la patru zile după desemnarea sa pentru funcția de premier. Liderul social-democrat susține că Mureșan vrea să continue „la virgulă” politicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan și exclude, în actualele condiții, susținerea Guvernului său. Ivan a calificat drept „mai mult decât un act de trădare națională” demersul prin care liberalul s-a adresat Comisiei Europene în legătură cu fondurile României.

Adevărul: Astăzi vom vorbi cu cei de la PSD, pentru că până la urmă aici pare să fie cheia. Dacă reușesc cei din PNL, UDMR plus USR să-i convingă pe cei de la PSD să avem și noi, în sfârșit, un guvern.

Bogdan Ivan: Ieri domnul Grindeanu a spus public faptul că a fost sunat de premierul Ilie Bolojan și că o să stabilească o întâlnire în astăzi sau zilele următoare. Până ieri după amiază, când m-am despărțit de domnul Grindeanu și am mai discutat cu domnia sa, nu era, nu știu ce s-a întâmplat între timp, nu pot să vă dă informația asta. Dar ce contează e că în momentul de față cel care legitim ar fi trebuit să fie omul care sună prima dată este premierul desemnat Sigfried Mureșan. Așa se practică în cutumă și în mod normal când vrei să-ți rezolvi niște lucruri. Și e în serios o nominalizare atât de importantă cea de premier al României, este evident că tu trebuie să fii primul interesat. Iar în clipa în care au trecut patru zile și tu nu ai dat măcar un semn, direct, indirect, Partidului Social-Democrat, nu ai venit cu un plan de guvernare și ai continuat să ataci Partidul Social-Democrat și pe membrii săi cu acele insinuări de cămară. Eu vreau să vă spun că noi ne-am pronunțat abia ieri, oficial, prin președintele Grindeanu după ce am avut o ședință lungă de aproape trei ore în care am stat cu toți colegii din conducerea partidului despre abordarea acestui subiect. și concluzia a fost unanimă de recomandare din partea Biroului Permanent Național către Comitetul Politic Național de a veni cu un vot de respingere a candidaturii domnului Sigfried Mureșan.

Adevărul: E totuși puțin ciudat că nu ați așteptat programul de guvernare, pentru că, în mod normal, ar fi trebuit să fie asta desfășurarea firească. Este adevărat că în weekend a apărut această formulă guvernamentală. Avem așa o idee cam cine va face parte din guvern, deși probabil că încă se mai discută. Iar despre program de guvernare, știam că e foarte asemănător cu cel al domnului Bolojan. Asta, să înțeleg, a fost de ajuns pentru dumneavoastră?

„Mureșan, copy paste după Bolojan”

Bogdan Ivan: Dacă domnul Mureșan trata cu seriozitate propunerea venită din partea celor trei partide, acum trei luni, în tot acest timp, s-ar fi pregătit, ar veni cu un program de guvernare adaptat nevoilor de astăzi. Pentru că noi, cei din PSD, nu l-am demis pe premierul Ilie Bojojan doar pentru că îl cheamă Ilie Bolojan sau pentru că vine din PNL sau pentru că vine din Oradea. Nu, am făcut acest lucru după ce 80% dintre români au spus că merge într-o direcție greșită. Toți indicatorii macroeconomici arată că românii au sărăcit în ultimul an de zile, arată cea mai mare cădere economică din Europa, cea mai mare inflație. E adevărat, pe hârtie, acest deficit sună mai bine, dar dacă ne uităm cu ce cost avem acest deficit redus, ne dăm seama că România a ajuns în cea mai mare criză economică de după criza din 2008 în această perioadă. În clipa în care tu ești nominalizarea a trei partide importante din România. Deci ele sunt pe locurile 3,4 și 5 ca și număr de voturi. Și președintele României te sună să-ți propună poziția de premier României. Tu spui câ te mai gândești? Mi se pare, de-a dreptul, o situație în care ei n-au tratat cu seriozitate, nu cred că au crezut că vor ajunge aici, de acolo și lipsa de seriozitate în acest program de guvernare în care am văzut public doar atacuri adresate din partea domnului Mureșan și mai grav, faptul că va continua același program de guvernare copy-paste al lui Ilie Bolojan, același program de austeritate, același program care a dus ca în România să se închidă 20 de firme în fiecare zi, să se dizolve de la începutul acestui an 16.000 de firme, cu 400% mai mult decât în primul semestru al anului trecut, să avem aproape 80.000 de oameni care și-au pierdut locul de muncă în sectorul privat în ultimul an de zile, lucru care nu face bine nimănui din țara noastră.

Bogdan Ivan Foto: Adevărul

Adevărul: Bun, dacă e să vorbim totuși despre ce s-a întâmplat cu adevărat, dumneavoastră sunteți cei care ați depus moțiunea de cenzură?

Bogdan Ivan: Da, și am făcut foarte bine, am făcut-o prea târziu.

Adevărul: Firesc ar fi fost să veniți cu o formulă de guvernare imediat după. În momentul în care a picat guvernul Ungureanu, pe vremuri, l-a chemat președintele Băsescu în aceeași zi pe Victor Ponta și i-a zis domnule, ai picat guvernul, uite, ai mandatul, fă un guvern nou și trece-l prin Parlament. V-ați fi așteptat și dumneavoastră să se întâmple asta, aveați o soluție?

Bogdan Ivan: Noi am fost flexibili de la început, știm că este o altă conjunctură, PSD nu are voturile pe care le avea în 2012, acum avem 127. Nu mai puteam să mergem cu o formulă în care 80% dintre oamenii spuneau că mergem în direcția greșită, toți indicatorii macroeconomici arătau că România se duce înspre cea mai gravă crize economică, ceea ce vedem astăzi în fiecare zi, iar așa zisa reforma premierului Bolojan s-a redus la concedierea a trei ospătari de la Palatul Victoria și doi șoferi. Iar în momentul în care am văzut că obiectivele echipei domniei sale sunt alte decât economia României și anume vânzarea acțiunilor companiilor profitabile din energie, de exemplu, identificarea unor măsuri prin care să reducă tot ce înseamnă banii europene care pot să intre în România. Faptul că domnul Siegfried Mureșan și-a asumat să semneze o scrisoare adresată Comisiei Europene care a pârât că nu le-a convenit o lege dată în domeniul integrității din PNR și a cerut ca România să aibă fondurile europene blocate, mi se pare mai mult decât un act de trădare națională. E un element extrem. Dacă tu ajungi ca de fiecare dată când nu-i convine USR-ului sau cuiva din PNL să scrie Comisiei Europene că nu ți-a convenit cum au votat parlamentarii români care sunt aleși de oameni…Conform Constituției, România este un stat suveran, nu ai cum să te duci cu pâra la Bruxelles să ceri să vină fratele mai mare să dea în cap deciziei Parlamentului. De ce mai avem Parlament în cazul ăsta?

Adevărul: Făcând legătura între ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, să înțelegem că sugerați dumneavoastră că Mureșan este numit de altcineva, este de fapt susținut de altcineva ca să lămurim totuși această chestiune?

Bogdan Ivan: Nu am informații care să confirme acest lucru, dar mi se pare o dovadă de neseriozitate în timpul în care ești propus de trei partide, repet, de pe locul 3, 4 și 5, nu care au câștigat alegerile, pe poziția de prim-ministru al României, peste trei luni te sună președintele României să spună, da, vă nominalizez și tu spui, nu, mă mai gândesc, timp în care nu ai făcut un plan de guvernare, timp în care doar te-ai antrenat pe Facebook, cum să ataci Partidul Social Democrat și pe membrii săi, și timp în care noi venim măcar cu o alternativă, să aducă în spațiul public trei idei macro-economice care să aducă o rezolvare la scăderea prețului energiei, să vii să negociezi cu cei din Comisia European. Schema pentru sprijinul companiilor care au probleme în criza energetică, pentru companiile din agricultură care au un preț foarte ridicat la carburanți, pentru a susține cumva economia României, pentru fermierii din țara noastră care sunt disperați din cauza faptului că nu mai pot să-și vândă ovinele în afara țării și sunt efectiv intrați în faliment. Acestea sunt temele care îi interesează pe românii de acasă.

PSD nu poate face singur guvern

Adevărul: Faptul că, până în acest moment, domnul Grindeanu nu a fost niciodată nominalizat, nu credeți că e un semn? Că nu are majoritate?

Bogdan Ivan: Matematica parlamentară este una extrem de clară. Partidul Social Democrat are 127 de voturi, iar pentru a trece un guvern are nevoie de 233. Noi suntem constructivi, am fost de la început. În același timp suntem flexibili spre o majoritate care poate să fie cu un premier tehnocrat sau cu un alt premier cu un program de guvernare solid, diferit de ceea ce s-a implementat de către guvernul condus de Ilie Bolojan. Iar în acest context, dacă s-ar fi găsit o formulă, noi am fi votat-o. Revin. Era prima variantă cu un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Noi am fost constructivi, am vorbit de programul de guvernare, am fost cei care am spus ok, dacă se respectă planuri de relansare economică, de protecția medicilor, a comunităților locale, planuri de investiții, de reducerea impactului negativ al salariilor, prețurilor, da, Partidul Social Democrat va fi și va vota cu respectivul guvern. După care tot domnul Ilie Bolojan s-a răzgândit și a spus, vrem tehnocrat, dar după asta hai să fie unul politic.

Adevărul: Atunci, problema nu credeți că e, de fapt, în altă parte, la Palatul Cotroceni, în speță?

Bogdan Ivan: Președintele a fost constructiv, din punctul meu de vedere. Președintele nu are voturi în Parlament.El vine cu o propunere, după ce discută cu partidele. Au fost toate perdante, toate propunerile. Dacă partidele n-au ajuns să creeze o... o alianță, o înțelegere cu o majoritate de voturi, nu este vina președintelui, pentru că nu ai cum.

Adevărul: PSD l-ar susțină pe domnul Nazare? Cumva domnul Nazare era dat de toată lumea ca fiind o variantă câștigătoare.

Bogdan Ivan: O secundă, vreau să specific un lucru. În PSD nu a fost nici un vot sau o discuție oficială legată de domnul Nazare. Pentru că n-a fost o propunere făcută. Vorbim despre percepții și discuții făcute la cafea prin oraș. În spațiu public au fost discuții, dar în PSD nu s-a votat așa ceva, nu s-a ajuns să se voteze așa ceva. Eu cred că Adrian Veștea era infinit un premier mai bun și de partea României și a economiei României decât Sigfried Mureșan. Este o părere personală. pentru că am lucrat cu el și-l cunosc.Nici Victor Ponta în 2012 nu avea toate voturile, dar a primit mandatul, a găsit soluții de a discuta și cu alte partide politice. Era tot PSD-PNL și atunci, dacă ne amintim, a găsit o formulă. Dar dacă ne uităm în ultimii 15 ani, nu e prima dată când avem o divergență majoră în piața politică, nu e prima dată când își adresează cuvinte grele unii oameni politici față de ceilalți. Acum, eu pot să spun ca om care sunt în administrație din 2012. Atunci a fost un moment complicat, în care premierul nominalizat, a căutat dialog și a pus de dialog cu absolut toți actorii politici. A reușit să facă o majoritate care între 2012 și 2014 tot cu un premier PSD au reușit să scoată România din haosul lăsat de Boc, Băsescu, Ungureanu. Iar în momentul de față suntem în aceeași paradigmă în care am avut patru premieri de dreapta în ultimii cinci ani, în perioada singurului premier PSD în această perioadă, Marcel Ciolacu, care a fost acuzat pe toate planurile de către foștii noștri parteneri de coaliție care au fost pe aceeași listă la Europarlamentare în 2024. Atunci nu a mai fost rău PSD-ul când au fost pe listă cu noi. Când l-am avut pe Marcel Ciolacu premier, am avut creștere economică, a doua creștere economică din Europa.

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Adevărul: Deficitul s-a făcut atunci…

Bogdan Ivan: 80% din deficit a fost făcut pe investiții. Uitați-vă la structura financiară a statelor occidentale, peste tot vedem investiții în infrastructură, vedem investiții în spitale și una este să te împrumuți ca să dai banii pe dobânzi, una este să te împrumuți ca să faci autostrazi și spitale. Asta a făcut PSD și Marcel Ciolacu.

Bogdan Ivan, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Adevărul: Dacă în locul domnului Sigfried Mureșan era numit domnul Alexandru Nazare, ar fi fost mai multe șanse ca PSD-ul să fie convins?

Bogdan Ivan: Mi-e greu să vă spun. Nu a fost numit, prin urmare n-am avut discuția asta.

Adevărul: Eu n-am văzut să fie criticat domnul Nazare din PSD, de asta vă întreb.

Bogdan Ivan: Dar nici domnul Sigfried Mureșan nu este criticat pentru că îl cheamă Sigfried Mureșan, ci este criticat pentru că e un personaj mult mai contondent. Cea mai relevantă este acea scrisoare prin care a scris Comisiei Europene, a mers cu pâra și a cerut, pentru că nu i-a convenit situația domnului Fritz, care a încălcat legea și doar pentru faptul că este din aceiași ecosistem politic, să suspende bani care sunt ca oxigenul pentru economia României și a pus pe primul loc partidul său și pe Fritz în locul României, arată că interesul domniei sale nu este legat de România. Tocmai de asta e atât de complicat, pentru că domnia sa nu a arătat nici bună credință, nici n-a venit cu un plan economic, a spus atât: continui ce a început Ilie Bolojan, care nu vrea să plece de la Palatul Victoria.

Adevărul: Este prim-ministru interimar. Nu are cum să mai fie după asta prim-ministru. A picat la moțiunea de cenzură. Să ne gândim totuși la viitor. Lumea e sătulă de tot baletul ăsta.

Bogdan Ivan: Aveți perfectă dreptate. Cineva trebuie să cedeze, să fie mai flexibil la un moment dat. Cineva trebuie să cedeze. Cine să cedeze? Și noi am fost mai mult decât constructivi. Ne interesează economia României, ne interesează companiile din țara noastră, ne interesează salariații din țara noastră și ne interesează ca România să nu meargă mai abrupt înspre o prăpastie economică așa cum este deja.

Adevărul: Îmi confirmați ce spuneam ceva mai devreme, că este absolut halucinant să faci o nominalizare știind că nu are nici o șansă să treacă. Și știind că fix acea persoană nominalizată a rupt toate punțile de dialog cu PSD-ul, dacă vrei voturi de la PSD, atunci ar trebui să fie un om care să reușească să creeze un dialog cu ei, pentru că ai nevoie de voturile lor.

Adevărul: PSD a mers cu o propunere foarte clară. Dar, astăzi, un bloc politic mai mare, PNL, USR-UDMR, a venit cu o propunere. Astăzi, ca pondere, acest bloc politic are cel mai multe voturi în Parlament. A primit mandatul. Mai departe, nu este treaba nici a președintelui României, nici a Partidului Social-Democrat să-i facă strategia domnului Sigfried Mureșan legat de cum își va obține cele 233 de voturi. Era de datoria sa, dacă era de bună credință, să vină cu un plan economic, să pornească o discuție pragmatică, pentru că a avut trei luni de zile când a fost propus de cele trei partide pentru poziția de premier al României, în care putea să analizeze ce are nevoie România, în care împreună cu specialiști, cu cine știe el, putea să vină cu o alternativă, să vorbim pe obiectiv. Oamenii s-au săturat ca motorina să fie 11 lei și e adevărat, oamenii s-au săturat ca prețurile să fie cele mai mari din Europa, să fie cea mai mare inflație din Europa. Partidul Social Democratic, cu domnul Sorin Grindeanu, am lucrat toată vara, am venit cu 10 propuneri foarte consistente legate de prețurile energiei, a gazelor naturale, relansare economică, industrializare pe care le-am prezentat după întâlnirea grupurilor parlamentare de la Sinaia și care stau la baza relansării economice pe următorii trei ani de zile. Poate să pară hilar, dar să știți că pentru noi nu e deloc amuzant.

AUR, mai sus de 40%

Adevărul: Fiți dumneavoastră atunci cei maturi din curtea școlii și găsiți o formulă, pentru că oamenii s-au săturat și toată lumea se duce în jos în sondaje. Și în urma acestor certuri, în urma acestor certuri dintre dumneavoastră, AUR e la 40%.

Bogdan Ivan: Și poate chiar mai sus de 40%. Noi nu ne certăm cu nimeni și chiar ceea ce am făcut prin oprirea unui program politic care sărăcește România, am făcut bine. Eu cred că am făcut-o prea târziu. Noi suntem deschiși spre a discuta de un program foarte clar și am fost față de orice nominalizare pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan. Am vorbit cu Eugen Tomac. pe plan politic-economic al Guvernului, pe obiective foarte clare. Am vorbit pe obiective foarte clare cu domnul Veștea, la fel am vrut să facem și cu somnul Mureșan.

Adevărul: Să revenim la data în care suntem acum, 22 septembrie. Care sunt condițiile în care PSD ar accepta totuși să acorde un vot domnului Mureșan?

Bogdan Ivan: În momentul de față, din partea domnului Mureșan, nu a venit măcar un apel telefonic, către Partidul Social Democrat de joi după amiază, când a fost nominalizat, pentru a discuta aceste lucruri. Situația e gravă, eu mă duc pe stradă, la magazin, la biserică, pur și simplu. Și am oameni care mă opresc. Și îmi spun, domnul Ivan, faceți ceva, că nu mai merge așa. În general, când mă duc să pun motorină în benzinărie, mă opresc cei mai mulți oameni. PSD plus AUR nu au suficiente voturi ca să treacă un guvern

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Adevărul: Cheia este tot la președinte. Dacă președintele de acolo de la New York transmite un mesaj din asta așa cu subînțeles că dacă nu va trece domnul Mureșan, va convoca alegere anticipate, atunci s-ar putea să se schimbe foarte mult datele problemei și să voteze toți cei din grupurile desprinse din SOS, POT, AUR și așa mai departe, Votează și oamenii domnului Ponta, votează și neafiliații și mă gândesc că s-ar putea să voteze și de la dumneavoastră niște oameni speriați că își pierd mandatul.

Bogdan Ivan: Constituția este explicită: dacă două guverne consecutive nu primesc votul de încredere în Parlament, președintele poate să dizolve Parlamentul să înceapă alegerile anticipate. Poate…Poate să fie, da, poate să fie, nu. Nu vreau să fac speculații pe subiect, pentru că n-am de unde să știu care este viziunea domniei sale pe acest subiect. Gândiți-vă ce înseamnă încă 2-3 luni de campanie, de orgolii politice inflamate, și mai mult de luptă politică, și mai consistentă în țara noastră, care, din punct de vedere economic, noi ne uităm acum doar la gâlceava politică, dar în rest, România merge cu cele mai mari dobânzi din întreaga Uniune Europeană. Concluzia e că, dincolo de orice s-ar întâmpla și orice opțiune politice am avea, alegerile anticipate ar însemna prelungirea crizei politice încă câteva luni de zile, într-o iarnă în care, să nu uităm că au apărut cele mai mari prețuri la gaze naturale, aproape triplu față de primăvara acestui an în România.

Noi am fost de bună credință încă de la început. Am spus că votăm și un guvern tehnocrat, și un guvern condus de un membru PNL

Revin la fondul discuției noastre. Timp de 4 zile nu am primit nici măcar un semn din partea lui Mureșan. În schimb, am văzut doar postări pe Facebook în care atacă în continuare Partidul Social Democrat și rămâne foarte focusat pe continuarea la virgula ceea ce a început premierul Ilie Bolojan și anume sărăcirea românilor, creșterea de taxe și impozite, Cât timp domnul Siegfried vine și spune că va fi cu fast continuatorul acestor politici de austeritate, n-ai cum să faci.

La cum arată astăzi lucrurile și la lipsa totală a unui program economic pentru România a Domnului Mureșan, personal consider că este exclusă discuția asta, pentru că nu am văzut bună credință. și cred că nu le vrea nimeni în afară de AUR. Mai spun încă o dată. Ar fi o inepție pentru noi, după ce am decis să-l dăm jos pe Ilie Bolojan pentru un model contabil de a conduce economia României, să pună pe cineva care afirmă cu sule și trâmbițe că va face exact ca Ilie Bolojan.

PSD ia în calcul anticipatele

Adevărul: Dacă nu trece guvernul Mureșan, luați în calcul anticipatele, da?

Bogdan Ivan: Luăm în calcul orice scenariu, nu ne este frică să ne ducem la oameni și să le cerem votul pentru ceea ce suntem.

Adevărul: A existat o discuție cu cineva din AUR în cazul în care vor fi alegeri anticipate și cei de la AUR vor obține un scor destul de bun ca dumneavoastră să colaborați cu ei?

Bogdan Ivan: Nu știu despre astfel de discuții. Eu personal nu am avut astfel de discuții. Avem drumul nostru, dacă se pune problema de anticipate, mergem la oameni, mergem la vot cu ceea ce am făcut, cu ceea ce facem pentru viitor și nu o să stăm să ne ascundem în spatele cuiva, exclus.

Adevărul: O ultimă întrebare: în zilele acestea toți ochii sunt îndreptați spre Călin Georgescu și de asta vă întreb, a fost domnul Georgescu de-a lungul timpului o discuție între PSD și AUR ca domnul Georgescu să fie prim-ministru? A existat vreo astfel de propunere?

Bogdan Ivan: Eu n-am auzit-o și nu cred așa ceva. Pe surse pot să fie foarte multe discuții, eu ceea ce pot să vă spun, nu, eu exclud de tot acest scenariu. Să-l votăm pe Călin Georgescu premier este exclus așa ceva, ca să fie foarte clar. Eu nu știu de această discuție. Mi-e greu să cred această discuție și în orice scenariu ipotetic, neipotetic, subiectul e exclus.