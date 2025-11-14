Daniel Băluță, despre veniturile sale: „Mi-a scăzut leafa cu 10% în urma ordonanțelor austeritățiii”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit deschis despre salariul pe care îl încasează lunar. Candidatul PSD la Primăria Capitalei a explicat că veniturile sale au fost diminuate odată cu aplicarea măsurilor de austeritate.

Invitat la noul sezon al emisiunii Fanatik Exclusiv, moderată de Horia Ivanovici, Daniel Băluță a abordat atât teme legate de activitatea sa administrativă, cât și aspecte personale. Întrebat direct despre câștigurile sale lunare în calitate de primar al Sectorului 4, edilul a răspuns fără ezitare.

„Ca primar, salariul este 17.800 și ceva de lei pe lună. A scăzut cu 10% în urma prevederilor acestor ordonanțe de austeritate. Am câștigat ceva mai mult până acum”, a declarat Băluță, precizând că diminuarea veniturilor a fost impusă de măsurile adoptate la nivel guvernamental.

În emisiune, discuția a ajuns și la raportul dintre salariul unui primar și responsabilitățile funcției. La observația moderatorului că suma nu reflectă volumul de muncă și presiunea aferentă funcției publice, Horia Ivanovici a punctat:

„Eu, pentru 3.000 de euro, nu m-aș băga. Nu o să concurăm niciodată. Eu nu vorbesc de omul de rând, normal că pentru un om de rând un salariu de 17.800 de lei este bun. Dar pentru toată responsabilitatea unui primar …”.

În replică, Băluță a explicat că nu poate minimaliza importanța veniturilor, însă acestea nu reprezintă singurul factor motivant.

„Nu este ipocrit să spun că nu contează cât câștig. Banii, în viață, sunt foarte importanți, dar nu sunt totul”, a subliniat edilul.

El a adăugat că funcția aduce și satisfacții care nu pot fi cuantificate strict financiar: „Este într-adevăr o responsabilitate, dar este și o satisfacție foarte mare. Știți că viața este făcută din mai multe componente, apropo de acea piramidă a nevoilor. Este extrem de important venitul pe care îl ai, orice acțiune umană are la bază motivația. Probabil că oamenii se întreabă deseori «dar de ce faci lucrul acesta?»”.