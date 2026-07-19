Mesaj RO-Alert pentru bucureşteni. Cod roşu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină

Locuitorii Capitalei au primit un mesaj RO-Alert privind un cod roșu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină.

După ce furtunile au provocat probleme în mai multe zone din ţară, inclusiv în Prahova, unde staţiunea Buşteni a fost afectată, vremea severă ajunge şi în Bucureşti.

Bucureştenii au primit, duminică după-amiază, un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizaţi că în Capitală urmează o perioadă cu fenomene meteo periculoase. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod roşu pentru averse torenţiale, intensificări puternice ale vântului, descărcări electrice şi grindină.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-Alert, intervalul de manifestare este cuprins între orele 16:13 şi 17:00, când cantităţile de apă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat, vântul poate atinge viteze de 70-80 km/h, iar grindina poate avea dimensiuni de 2-3 centimetri.

„Avertizare meteo – COD ROŞU – averse torenţiale ce vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-80 km/h), grindină (2-3 cm)”, se arată în mesajul primit de bucureşteni.

Autorităţile le recomandă oamenilor să evite deplasările în perioada manifestării fenomenelor meteo şi să ia măsuri de protecţie.

Mesajul RO-Alert transmis bucureștenilor vine în contextul viiturii puternice care a afectat stațiunea Bușteni, în urma unei ruperi de nori. Apele scurse de pe versanți, încărcate cu noroi și pietre, au inundat mai multe străzi din oraș, provocând pagube și luând pe sus mai multe autoturisme. Pompierii au intervenit pentru salvarea a 12 persoane surprinse de viitură, iar o femeie care se deplasa pe jos a fost luată de ape și rănită. Aceasta a fost scoasă de salvatori și primește îngrijiri medicale.