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Ce poți face dacă îți cade un copac pe mașină. Cine îl ridică și cine îți plătește despăgubirile

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Despăgubiri, copac căzut pe mașină” este una dintre cele mai frecvente căutări pe internet după furtuni puternice. În fiecare an, sute de autoturisme sunt avariate de copaci doborâți de vânt sau de crengi rupte, iar mulți șoferi nu știu cine este responsabil pentru pagube și cui trebuie să se adreseze pentru a-și recupera banii.

Un copac a zdrobit o mașină
Sute de mașini sunt avariante anual de copaci doborâți de furtună. Foto arhivă

Răspunsul depinde de locul în care era parcată mașina, de cauza căderii copacului și de tipul asigurării pe care o ai.

Ce trebuie să faci prima dată dacă găsești un copac căzut pe mașină

Primul lucru este să te asiguri că zona este sigură. Dacă există cabluri electrice căzute sau copacul riscă să se deplaseze, nu încerca să îl îndepărtezi singur și sună imediat la 112.

Dacă nu există pericole imediate, fotografiază mașina din mai multe unghiuri, surprinzând atât avariile, cât și copacul și împrejurimile. Aceste imagini pot deveni probe importante în dosarul de despăgubire.

Nu muta mașina și nu încerca să ridici copacul înainte ca autoritățile sau asigurătorul să constate pagubele, cu excepția situațiilor în care vehiculul blochează circulația sau reprezintă un pericol.

Dacă arborele a căzut pe un drum public, anunță Poliția și autoritatea locală sau administratorul drumului. În cele mai multe cazuri, îndepărtarea copacului este responsabilitatea administrației care gestionează domeniul public sau a echipelor de intervenție.

Cine acordă despăgubiri dacă mașina nu este asigurată CASCO

Situația este simplă dacă ai o poliță CASCO care acoperă fenomenele naturale. În acest caz, asigurătorul va analiza dosarul și, dacă sunt îndeplinite condițiile din contract, va suporta costurile reparațiilor.

Dacă nu ai CASCO, lucrurile devin mai complicate.

Dacă arborele se afla pe domeniul public și a căzut deoarece era uscat, bolnav sau nu a fost întreținut corespunzător, despăgubirile pot fi solicitate autorității care avea obligația de a-l administra. De regulă, aceasta este primăria sau administratorul drumului ori al spațiului verde.

În schimb, dacă arborele a fost doborât de un fenomen meteo extrem, precum o furtună violentă sau un cod roșu de vânt, autoritatea poate invoca forța majoră, iar obținerea despăgubirilor devine mult mai dificilă.

Dacă arborele aparținea unei proprietăți private, proprietarul terenului poate răspunde pentru prejudiciu dacă se dovedește că nu și-a îndeplinit obligația de întreținere și verificare a copacului.

În toate situațiile, cel care solicită despăgubiri trebuie să demonstreze existența prejudiciului și, acolo unde este cazul, culpa celui responsabil de administrarea arborelui.

Cum soliciți despăgubiri și când le-ai putea primi

Pentru a solicita despăgubiri este recomandat să strângi cât mai multe dovezi: fotografii, procesul-verbal întocmit de poliție sau de autoritățile locale, documente privind intervenția pompierilor, devizul de reparație și orice alte acte care pot demonstra valoarea pagubelor, potrivit Codului Civil.

Dacă ai CASCO, notifică imediat compania de asigurări și urmează procedura indicată în poliță. În general, dosarul este analizat în câteva zile, iar plata despăgubirii se face după finalizarea constatării și aprobarea dosarului, termenul diferind de la un asigurător la altul.

Dacă despăgubirile sunt solicitate unei autorități publice sau unui proprietar privat, cererea trebuie însoțită de toate documentele justificative. În cazul în care solicitarea este respinsă sau nu primești un răspuns, recuperarea prejudiciului se poate face doar în instanță.

Specialiștii recomandă ca șoferii să nu repare mașina înainte de efectuarea constatării, pentru că acest lucru poate îngreuna dovedirea pagubelor și poate afecta șansele de a obține despăgubirea integrală.

În perioadele cu furtuni puternice, autoritățile recomandă evitarea parcării sub copaci bătrâni, uscați sau cu ramuri vizibil deteriorate. Deși nu toate incidentele pot fi prevenite, alegerea unui loc de parcare mai sigur poate reduce considerabil riscul unor pagube costisitoare.

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