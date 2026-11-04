 Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor „ziariștilor din Pipera”. „Mergeţi la muncă şi ţineţi oraşul viu” | adevarul.ro
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Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor „ziariștilor din Pipera”. „Mergeţi la muncă şi ţineţi oraşul viu”

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, explică, într-o postare Facebook de ce au fost deschise „aşa de multe lucrări deodată” pentru refacerea liniilor de tramvai.

Lucrări la linia de tramvai
Lucrări la linia de tramvai Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Potrivit primarului general al Capitalei, au fost deschise mai multe şantiere pentru înnoirea liniilor de tramvai fiindcă acestea erau „aproape inutilizabile şi puneau călătorii în pericol”, dar şi pentru că proiectele au un grafic de finanţare şi pentru că, dacă nu se făceau acum, „se pierdeau avizele”.

Despre şantierele deschise pentru a reface liniile de tramvai şi despre şantierul de pe Dimitrie Pompeiu. Întrebările legitime şi răspunsuri asumate. Mulţi nervi, disconfort, înjurături. De înţeles", afirmă primarul general Ciprian Ciucu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului general, întrebările pe care le primeşte „cel mai des pe acest subiect" sunt de ce a dat drumul la aşa multe lucrări deodată, de ce nu sunt muncitori pe şantier şi de ce pe anumite tronsoane lucrările stagnează, dar şi dacă lucrările vor fi gata la timp şi ce face să se asigure că se lucrează.

„De ce am dat drumul la aşa multe lucrări deodată? Sunt trei motive. Primul, liniile de tramvai erau aproape inutilizabile, puneau călătorii în pericol, erau vechi de peste 50 de ani, de când le-au făcut comuniştii. Tramvaiele noi se stricau şi nu puteam executa nici garanţia, că se stricau din vina noastră: mergeau pe şine rupte, strâmbe sau chiar lipsă (tocite până la beton). Puneam în pericol tramvaie achiziţionate cu sute de milioane de euro! Doi, proiectele au un grafic de finanţare. Dacă ar fi fost începute la timp, cum era normal, nu le mai dădeam eu drumul la toate. Dacă nu vor fi executate şi recepţionate în graficul de finanţare asumat, pierdem banii, iar miza este uriaşă. Este spectaculos de uriaşă: este o finanţare totală de cca. 5 miliarde de lei. 1 miliard din fonduri europene şi peste 4 miliarde din împrumuturi de la băncile internaţionale de dezvoltare. Şi trei, se pierdeau avizele şi, dacă nu le facem acum, nu s-ar mai fi făcut decât, poate, peste alţi 3 sau 4 ani, iar reţeaua de tramvaie ar fi fost deja compromisă!", explică primarul general.  

Ciucu spune că înţelege „disconfortul" pe care îl trăiesc bucureştenii şi înţelege „orele pierdute zilnic".

„Vă mulţumesc pentru că răbdaţi cu stoicism, mergeţi la muncă şi ţineţi oraşul viu. Am luat decizia grea, dar corectă pentru oraşul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine din punct de vedere electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte. «Electoral» era să dau drumul doar la câteva şantiere uşoare şi să le dăm gata repede. Dar punem oraşul la punct pentru copiii şi nepoţii noştri; aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulţi ani! După ce se vor termina, va fi bine şi vom fi uitat acest disconfort", adaugă Ciprian Ciucu.

Primarul general mai spune că următoarea întrebare la care va răspunde este: „De ce nu văd muncitori pe şantier, de ce pe anumite tronsoane lucrările stagnează?"

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