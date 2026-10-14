Explicația lui Ciucu privind apariția șobolanilor în Piața Sf. Vineri: „Efectul mizeriei pe care nu Primăria o face”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că apariția unui număr mare de șobolani în zona Pieței Sf. Vineri este consecința condițiilor de insalubritate și a depozitării resturilor alimentare, nu a lipsei de intervenție a autorităților.

Ciucu a comentat imaginile cu șobolani apărute online Foto: Facebook PMB

Într-o postare publicată pe Facebook, edilul a afirmat că imaginile cu șobolani care au circulat în mediul online surprind o situație apărută după intervențiile de igienizare desfășurate în zonă.

„Cealaltă parte a adevărului. Nu la fel de spectaculoasă, dar adevărul este că șobolanii au ieșit la suprafață ca urmare a acțiunilor de igienizare a zonei împuțite, pe care unii aruncă mizerie și mâncare. Am dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Șobolanii sunt efectul mizeriei pe care nu Primăria o face”, a transmis Ciprian Ciucu.

„Galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar”

Într-o explicație publicată de Primăria Capitalei, reprezentanții administrației locale au arătat că intervențiile împotriva rozătoarelor au început încă din luna mai, când echipele Companiei Municipale Eco Igienizare și ale ADP Sector 3 au identificat numeroase galerii, deșeuri abandonate și resturi alimentare.

„Au găsit numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetățeni care hrănesc porumbeii. Acestea favorizează apariția rozătoarelor. Astfel: Pe 29 mai, Compania a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galerii; ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieșirea rozătoarelor și a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanțele toxice; Pe 3 iunie, CMEIB a revenit și a verificat zona. Terenul PS3 era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat”, arată Primăria Capitalei.

„Poliția Locală ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul”

Potrivit PMB, Compania a cerut ca Poliția Locală Sector 3 să intervină și „să-i sancționeze pe cei care depozitează deșeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări și animale și distrug în mod repetat stațiile cu tratament”:

„Locala ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul”

Administrația locală afirmă că problema este amplificată și de vegetația existentă în perimetru.

„Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Și acestea au fost furate În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere necolectate și hrană pentru păsări/animale pe zona betonată și pe spațiul verde; Iar terenul este acoperit cu vegetație care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia și ienupăr oferă adăpost optim și favorizează crearea galeriilor”, se arată în mesajul PMB

Primăria Capitalei precizează că, în prezent, în zonă sunt amplasate 29 de stații de intoxicare.

„Celor de la ADP S3 le-am solicitat să toaleteze/defrișeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor și să reamenajeze peisagistic perimetrul.

Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor; Celor de la Poliția Locală Sector 3 și Salubritate Sector 3 le-am pus în vedere să monitorizeze zona și să o mențină curată”, precizează PMB.