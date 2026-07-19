 Tramvaiele Tatra ies din circulație, după o jumătate de secol. Ciprian Ciucu anunţă ce se va întâmpla cu vagoanele aflate în stare bună | adevarul.ro
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Tramvaiele Tatra ies din circulație, după o jumătate de secol. Ciprian Ciucu anunţă ce se va întâmpla cu vagoanele aflate în stare bună

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După 53 de ani în care au transportat generații de bucureșteni, tramvaiele Tatra ies din circulație. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că o parte dintre vagoanele rămase vor fi păstrate pentru viitorul Muzeu al Transportului Public.

Generaţii de bucureşteni au mers cu tramvaiele Tatra o jumătate de secol. FOTO: Facebook
Generaţii de bucureşteni au mers cu tramvaiele Tatra o jumătate de secol. FOTO: Facebook

Tramvaiele Tatra, unul dintre simbolurile transportului public bucureștean din ultimele decenii, nu vor mai circula pe liniile din Capitală.

Tramvaiele au fost trae pe linia moartă. FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu
Tramvaiele au fost trae pe linia moartă. FOTO: Facebook/Ciprian Ciucu

Anunțul a fost făcut duminică, 19 iulie, de primarul general Ciprian Ciucu, după o întâlnire cu seniorii Depoului Militari, oamenii care au reparat și întreținut aceste vagoane încă din anii ’70 și ’80.

tramvai Tatra 03 foto Facebook Ciprian Ciucu jpg
Imaginea 1/2: tramvai Tatra 03 foto Facebook Ciprian Ciucu jpg
tramvai Tatra 03 foto Facebook Ciprian Ciucu jpg
tramvai Tatra 02 foto Facebook Ciprian Ciucu jpg

Potrivit edilului general, în București mai există aproximativ 30 de tramvaie Tatra, iar cele care se află într-o stare bună vor fi păstrate pentru viitorul Muzeu al Transportului Public.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la tramvaiele Tatra, care, după 53 de ani în care au transportat mai multe generații de călători, nu vor mai circula pe liniile din București. Mai avem aproximativ 30 de astfel de vagoane. Cele aflate în stare bună vor fi păstrate pentru viitorul Muzeu al Transportului Public”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei a povestit că știa că există pasionați ai tramvaielor, însă nu se aștepta ca această comunitate să fie atât de numeroasă. Mulți bucureșteni, dar și tineri pasionați de transportul public, au venit la Depoul Militari pentru o ultimă plimbare cu un tramvai Tatra.

„Foarte multă lume, foarte mulți tineri au venit astăzi la Depoul Militari pentru a face un ultim drum prin București cu un tramvai Tatra. Mi-a făcut o mare plăcere să-i întâlnesc și pe seniorii Depoului Militari, cei care au muncit în condiții extrem de grele în anii '70 și '80 pentru a repara aceste tramvaie și a le putea scoate zilnic pe traseu. Mi-au arătat albume cu fotografii și au depănat amintiri. Și astăzi țin legătura și formează un colectiv frumos”, a spus Ciprian Ciucu.

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