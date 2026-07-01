Plan pentru bazine de retenție și reducerea riscului de inundații, după ploile torențiale de ieri. Primarul Ciucu: „Mă ocup să se întâmple”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că Bucureștiul trebuie să treacă de la „lamentări la soluții” în fața fenomenelor meteorologice extreme, avertizând că infrastructura actuală de canalizare nu mai face față cantităților mari de precipitații.

Edilul a explicat că sistemul de canalizare și preluare a apelor pluviale din București are „multe limite”, întrucât nu a fost proiectat pentru episoadele recente de ploi abundente. În timpul furtunii recente, în Capitală s-a înregistrat o cantitate medie de precipitații de aproximativ 69,9 litri pe metru pătrat în circa 10 ore.

Ciucu a mai precizat că Bucureștiul ar fi ajuns, potrivit opiniei unui specialist, în proporție de aproximativ 75% impermeabil, din cauza urbanizării accelerate și a lipsei unor soluții de construcție care să permită absorbția apei în sol.

„Fenomenele extreme vor fi mai dese, ne pregătim”, a transmis primarul general. El a declarat că soluția constă în investiții majore în infrastructura de gestionare a apelor pluviale.

Edilul a anunțat că administrația locală are deja „mapate” zonele vulnerabile și că principala direcție de intervenție vizează construirea unor bazine de retenție pentru a prelua vârfurile de viitură și a reduce presiunea asupra canalizării. Acestea ar urma să permită, în anumite situații, redirecționarea controlată a apei către Râul Dâmbovița, dar și stocarea ei pentru perioadele de secetă.

→ Imaginea 1/4: Furtunile puternice au afectat grav Bucureștiul. FOTO Facebook/Ciprian Ciucu

„Ce este de făcut? Pe scurt, investiții. Mai detaliat, avem „mapate” vulnerabilitățile și știm unde să intervenim! Este nevoie de bazine, bazine, bazine. În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații”, a scris Ciucu pe Facebook.

Printre proiectele avute în vedere se numără două mari bazine de retenție, care ar putea fi realizate sub Parcul Izvor și sub Parcul Operei, cu rolul de a reduce riscul de inundații în timpul ploilor torențiale.

Primarul a precizat că a avut discuții cu operatorul de apă și canalizare Apa Nova București privind investițiile necesare, fiind deja în lucru mai multe studii de fezabilitate și proiecte de infrastructură, inclusiv în zona Parcul Carol (Sector 4), unde ar putea fi realizat un bazin de retenție sub zona de la intrarea în parc.

De asemenea, Ciucu a menționat lucrări aflate în derulare în zona Tineretului–Văcărești, precum și proiecte în Lunca Cetății, menite să îmbunătățească rețeaua de canalizare și capacitatea de preluare a apelor pluviale din zonă.

„Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru a limita riscurile de inundație în București. Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranță!”, a explicat edilul.

În paralel, administrația Capitalei are în vedere introducerea conceptului de „oraș-burete” în proiectele publice viitoare, cu măsuri de creștere a permeabilității solului și de adaptare la schimbările climatice, inclusiv în colaborare cu primăriile de sector.

Bucureștiul s-a confruntat în noaptea de marți spre miercuri cu ploi torențiale care au inundat numeroase străzi, pasaje și bulevarde din toate sectoarele Capitalei. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată mașini blocate în apă, trafic grav afectat și intervenții ale echipajelor de urgență în mai multe zone ale Capitalei.

Autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vreme rea valabil de miercuri (ora 15:00) până joi (ora 06:00), pentru București.