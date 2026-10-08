Bucureștiul înăsprește regulile pentru camioane și TIR-uri. Amenzile pentru transportatorii fără autorizație ajung la 10.000 de lei

Bucureștiul are un nou regulament privind circulația camioanelor, TIR-urilor și a altor vehicule grele. Primăria Capitalei anunță extinderea restricțiilor de tonaj, modificarea taxelor pentru autorizații și majorarea amenzilor pentru transportatorii care circulă fără documentele necesare.

Bucureștiul înăsprește regulile pentru camioane și TIR-uri. Foto: magnific.com

„Bucureștiul are de acum regulament pentru circulația camioanelor, tirurilor și a altor vehicule grele!”, a transmis Primăria Municipiului București.

Potrivit municipalității, noile reguli urmăresc reducerea traficului greu, protejarea infrastructurii și creșterea siguranței în trafic. Poliția Locală va avea, de asemenea, „pârghii simple de verificare pe teren”.

Restricțiile de tonaj se extind la nivelul întregului oraș, iar Zona B a fost reconfigurată și se întinde de la limita Zonei A până la ieșirea din București.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 și 7,5 tone, inclusiv, autorizația pentru Zona A costă 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună. În Zona B, taxa este de 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună.

Sancțiunile pentru transportatorii care circulă fără autorizație se dublează, de la 4.000-5.000 de lei la 10.000 de lei.

„Se dublează amenzile pentru transportatorii care circulă fără autorizație. De la 4.000-5.000 de lei, la 10.000 de lei”, precizează Primăria.

Municipalitatea susține că măsurile sunt necesare deoarece traficul greu „degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația” și afectează siguranța șoferilor și pietonilor.