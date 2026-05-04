Profesor din Bacău, arestat preventiv după ce ar fi îmbătat și violat o elevă. „Îi trimitea aproape zilnic declarații de dragoste”, povestește mama ei

Judecătoria Bacău a anunțat că profesorul de Geografie de la Colegiul „NV Karpen” din Bacău acuzat că ar fi oferit băuturi alcoolice unei eleve și apoi ar fi agresat-o sexual a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe cadrul didactic de viol săvârșit asupra unui minor.

„Compartimentul de informare din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău este împuternicit să aducă la cunoștință publică următoarele:

Prin Referatul din data de 30.04.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a sesizat instanța de judecată competentă cu propunere de arestare preventivă a inculpatului D.D.S., reţinut anterior în cauză pe o perioadă de 24 ore, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârșit asupra unui minor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2181 alin. 51 litera b) din Codul penal”, transmite instanța într-un comunicat.

Potrivit publicației Ziarul de Bacău, bărbatul era și proprietar al unei agenții de turism. După câteva luni de insistențe, s-ar fi întâlnit cu minora.

„Din decembrie 2025, fiica mea a început să primească mesaje în privat de la profesorul (…), în care acesta îi făcea avansuri sexuale, îi trimitea complimente, îi spunea că o place foarte mult, că ar dori să aibă o relație cu ea și i-a propus să se întâlnească acasă la el.

Profesorul îi trimitea aproape zilnic declarații de dragoste și insista să se întâlnească, să se cunoască mai bine. I-a propus de multe ori să îi trimită bani pe card și îi spunea că o iubește. Până a reușit să o convingă”, a relatat mama minorei pentru publicația citată.

În ziua în care s-au întâlnit, povestește mama minorei, „profesorul i-a oferit băuturi alcoolice și au întreținut relații sexuale”.

„La scurt timp, profesorul i-a trimis un mesaj în care îi spunea ca relația lor nu poate fi una de viitor, dat fiind că el este profesorul ei, dar pot rămâne prieteni”.

Lucrurile nu s-au oprit aici, relatează femeia.

„După o lună, a reînceput să îi trimită mesaje cu tentă sexuală, filme pornografice și a insistat să se mai întâlnească. Fiica mea a refuzat și a decis să îmi povestească ce i s-a întamplat”, a mai dezvăluit mama minorei, pentru sursa citată.

Profesorul și-a dat demisia

Jurnaliștii băcăuani l-au contactat pe profesorul acuzat, care a susținut că nu știe nimic despre reclamație și neagă acuzațiile care i-au fost aduse.

Reclamația de corupere sexuală depusă de mama minorei la Inspectoratul Școlar a avut urmări.

„ISJ a informat imediat școala, o echipă de inspectori s-a deplasat acolo pentru verificările preliminare. Unitatea de învățământ urma să stabilească de urgență măsura suspendării profesorului, însă acesta (...) și-a înregistrat demisia.

Și ISJ Bacău, și unitatea de învățământ vor parcurge etapele de anchetare necesare, de consiliere a elevei etc. Ministerul Educației a fost înștiințat deja despre această speță”, a declarat profesoara Anca Egarmin, inspector general școlar.

Pe 30 aprilie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, inculpatul fiind plasat în arest preventiv pentru o durată de 30 zile.