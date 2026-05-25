Descinderi de amploare la Sintești. Sute de forțe de ordine intervin în dosarul „mafiei deșeurilor”

O operațiune de amploare are loc luni, 25 mai, în Sintești (Ilfov), localitate devenită în ultimii ani simbolul arderilor ilegale de deșeuri și al poluării care afectează întreaga Capitală. Aproximativ 200 de polițiști, jandarmi și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu participă la acțiunea întreprinsă după trei săptămâni de monitorizare aeriană cu drone.

„În acest moment are loc una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile. Este vorba de o anchetă din ultimele luni în care zona a fost monitorizată, iar filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale. Vom înregistra oficial astăzi plângerile penală bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze. Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte”, a scris ministrul interimar al Mediului, luni, pe Facebook.

Controlul întreprins luni de Garda Națională de Mediu, a fost demarată în urma unei monitorizări desfășurate timp de trei săptămâni în localitatea Vidra, satul Sintești, utilizând echipamente specifice, inclusiv drone.

„Acțiunea este în desfasurare împreună cu lucrători din cadrul IPJ Ilfov, Jandarmeriei Ilfov și Grupării Mobile de Jandarmi Prahova, fiind vizate 20 de adrese unde, pe perioada monitorizării, au fost observate diverse activități economice. Totodată, au fost surprinse incendieri de deșeuri în scopul recuperării materialelor cu valoare", a precizat Garda Naţională de Mediu, potrivit Observator.

Rezultatele acțiunii vor fi comunicate după finalizarea tuturor verificărilor

„Fenomenul arderilor ilegale funcționează ca o economie paralelă”

Amintim că, pe 7 mai, ministrul Mediului anunța o intervenție majoră împotriva arderilor ilegale de deșeuri în zona Sintești - Jilava, una dintre cele mai afectate regiuni din proximitatea Capitalei.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au confiscat atunci peste 30 de tone de deșeuri, în cadrul unei intervenții desfășurate împreună cu Jandarmeria Română.

Controlul a vizat identificarea activităților ilegale de gestionare și ardere a deșeurilor.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu precizează că au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, au fost dispuse două măsuri de sistare a activității și a fost formulată o sesizare penală:

„Rezultatele acțiunii: 33 de tone de deșeuri cu valoare confiscate din amplasamente neautorizate, 2 sancțiuni contravenționale, 2 măsuri de sistare a activității, o sesizare penală, care completează un dosar aflat deja în lucru”, anunța ministrul la acea dată

Ministrul Mediului avertiza, tot atunci, asupra dimensiunii fenomenului:

„Fenomenul arderilor ilegale funcționează ca o economie paralelă alimentată de fluxuri necontrolate de deșeuri. Combaterea lui înseamnă intervenții constante, controale în teren şi blocarea surselor care întrețin aceste activități”.