Fostul șef al Gărzii de Mediu, reproșuri către Diana Buzoianu din cauza poluării din zona Sintești. „Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a publicat miercuri, 6 mai, o scrisoare deschisă adresată ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că nu a reușit să oprească arderile ilegale de deșeuri din zona Sintești, localitate aflată la sud de București.

Octavian Berceanu, fost seș al Gărzii de Mediu, spune că sute de mii de oameni din sudul Capitalei respiră aer poluat de incendiile provocate de arderea cablurilor și a altor deșeuri. Acesta îi cere ministrului să meargă personal în zonă pentru a vedea realitatea „dincolo de cifrele” prezentate de Garda de Mediu.

„Vă rog, în numele a jumătate de milion de bucureșteni care locuiesc în sudul Capitalei, să faceți o ultimă vizită de lucru în Sintești și să vedeți ce se ascunde în spatele satului și în spatele cifrelor cu care se laudă Garda Naţională de Mediu”, a scris pe Facebook fostul șef al instituției.

Berceanu descrie situația din Sintești ca pe o dramă sanitară și socială, insistând asupra copiilor care trăiesc în apropierea focurilor de deșeuri.

El susține că minorii sunt obligați să păzească locurile unde sunt arse cabluri și inhalează zilnic fum toxic: „Acei copii fortați să stea de mai multe ori pe zi lângă focurile de cabluri nu au nicio vină ca să fie condamnați la moarte. Un adult ar rămâne în pat bolnav trei zile după 30 de minute de inhalat fumul extrem de toxic de cabluri”.

Drama de la 15 km de Guvernul României

„Poate veți simți de ce zecile de copii din Sintești și miile de copii din țară, afumați de focurile de deșeuri și fără apă curentă nu vor fi primiți niciodată într-o școală și au soarta unor refugiați de război chiar dacă sunt la 15 km de Guvernul României”, i-a transmis Berceanu Dianei Buzoianu, cerându-i să meargă în teren pentru a vedea situația.

Berceanu îi reproșează ministrului Mediului că nu a reușit să oprească rețelele implicate în arderile ilegale de deșeuri și spune că problema persistă, în ciuda controalelor și a schimbărilor legislative din ultimii ani.

„Reforma începe din interior, din interiorul fiecăruia! E valabil și la Ministerul Mediului. Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”, a scris fostul șef al Gărzii de Mediu.

Acesta susține că, în perioada în care conducea Garda de Mediu, echipele instituției mergeau frecvent în Sintești pentru a opri incendiile provocate de arderea deșeurilor.

Zona Sintești și localitățile din sudul Bucureștiului au fost asociate în ultimii ani cu numeroase episoade de poluare provocate de incendierea ilegală a deșeurilor, în special pentru recuperarea metalelor din cabluri electrice. Problema a generat controverse repetate între autorități, activiști de mediu și locuitorii din zonă.