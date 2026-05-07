Controale la Sintești–Jilava: confiscări masive și amenzi record pentru arderi ilegale. Buzoianu: „Fenomenul funcționează ca o economie paralelă”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat o nouă intervenție majoră împotriva arderilor ilegale de deșeuri în zona Sintești - Jilava, una dintre cele mai afectate regiuni din proximitatea Capitalei. Potrivit acesteia, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au confiscat peste 30 de tone de deșeuri, în cadrul unei acțiuni desfășurate împreună cu Jandarmeria Română.

Controlul a vizat identificarea activităților ilegale de gestionare și ardere a deșeurilor.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu precizează că au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, au fost dispuse două măsuri de sistare a activității și a fost formulată o sesizare penală:



„Rezultatele acțiunii: 33 de tone de deșeuri cu valoare confiscate din amplasamente neautorizate, 2 sancțiuni contravenționale, 2 măsuri de sistare a activității, o sesizare penală, care completează un dosar aflat deja în lucru”

Diana Buzoianu prezintă și bilanțul intervențiilor din 2025 în combaterea arderilor ilegale, subliniind că acestea au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

„În ceea ce privește cifrele anuale pe zona arderilor ilegale, în 2025, intervențiile pe zona arderilor ilegale au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani: 643 de controale (spre comparație cu 2021 când au fost 212 controale realizate sau cu 2024 când au fost 155). Au fost aplicate sancțiuni de aproape 10 milioane lei (cele mai mari sancțiuni aplicate din ultimii 6 ani de zile). Au fost confiscate peste 1500 de tone de deșeuri (exponențial mai mult decât în orice an anterior) și înregistrate peste 300 de plângeri penale în urma controalelor comune realizate alături de poliție și jandarmerie”, a spus ministrul.

Ministrul Mediului avertizează asupra dimensiunii fenomenului:

„Fenomenul arderilor ilegale funcționează ca o economie paralelă alimentată de fluxuri necontrolate de deșeuri. Combaterea lui înseamnă intervenții constante, controale în teren şi blocarea surselor care întrețin aceste activități.”

Diana Buzoianu precizează că ministerul a investit prin PNRR în dotarea comisarilor de mediu cu drone, bodycam-uri și sisteme de monitorizare, pentru a crește capacitatea de intervenție și a îmbunătăți probatoriul.

În paralel, Ministerul Mediului a finalizat un proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea mai strictă a fluxurilor de produse second-hand, măsură despre care Diana Buzoianu afirmă că ar urma să limiteze sursele care alimentează activitățile ilegale legate de deșeuri.