Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate

Mușcăturile de ploșnițe pot fi confundate cu cele de țânțari ori purici, însă apariția lor repetată după somn și petele de pe lenjerie pot indica o infestare. Deși nu transmit boli, pot provoca mâncărimi, tulburări de somn și alte neplăceri.

Mușcăturile de ploșnițe pot fi confundate ușor cu cele de țânțari, purici sau alte insecte. Ele apar cel mai adesea după somn, sub forma unor zone roșii, ușor umflate și care provoacă mâncărime, uneori dispuse în linie sau în grupuri.

Specialiștii arată că ploșnițele nu sunt cunoscute ca vectori ai bolilor pentru oameni, însă pot provoca reacții alergice, mâncărime intensă, insomnie și infecții secundare dacă pielea este scărpinată excesiv.

Ploșnițele de pat (Cimex spp.) sunt insecte mici și plate, care mușcă oamenii și animalele noaptea, în timp ce dorm, hrănindu-se cu sângele lor. Au culoarea brun-roșcată, nu au aripi și măsoară între unu și șapte milimetri. Pot supraviețui mai multe luni fără să se hrănească.

„Ploșnițele nu sunt cunoscute ca insecte care transmit boli oamenilor. Totuși, ele pot provoca iritații, mâncărimi și tulburări de somn, iar eliminarea lor din locuințe poate fi costisitoare și dificilă”, arată specialiștii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din Statele Unite ale Americii.

Cum recunoști o mușcătură de ploșniță

Mușcătura de ploșniță apare cel mai des pe zonele de piele rămase descoperite în timpul somnului: brațe, mâini, față, gât, umeri sau picioare. Leziunile pot arăta ca niște papule roșii, mici umflături care provoacă mâncărime și pot avea un punct central mai închis la culoare.

„Când mușcă, ploșnițele injectează substanțe cu efect anestezic și anticoagulant, astfel încât persoana nu simte, de obicei, momentul înțepăturii. Urmele pot deveni vizibile după una sau câteva zile și seamănă cu mușcăturile de țânțar ori de purice: zone ușor umflate, roșii, care pot provoca mâncărime și iritație. Ele pot apărea izolat, aleatoriu sau în linie”, arată Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Unele persoane nu observă aproape nimic, în timp ce altele pot avea leziuni mai inflamate și foarte pruriginoase. În unele cazuri, mușcăturile pot fi asociate cu insomnie, anxietate și probleme ale pielii provocate de scărpinatul intens.

„Unul dintre cele mai ușor de observat semne ale unei infestări cu ploșnițe de pat îl reprezintă urmele de mușcături apărute după somn, pe față, gât, brațe, mâini sau pe alte zone ale corpului. La unele persoane, aceste urme pot deveni vizibile chiar și după 14 zile, de aceea este important să fie căutate și alte indicii”, arată CDC.

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Potrivit specialiștilor, aspectul pielii nu este suficient pentru un diagnostic sigur. Reacțiile pot semăna cu cele produse de țânțari, purici, dermatită de contact, urticarie sau scabie. Confirmarea devine mai probabilă atunci când apar și alte indicii în dormitor.

Semnele care pot trăda o infestare sunt pete mici brun-roșiatice sau de sânge pe lenjerie, insecte ori exuvii (învelișuri lepădate de insecte în timpul năpârlirii) în cusăturile saltelei, pe cadrul patului, în spatele tăbliei, în crăpături sau în mobilierul apropiat.

Este periculoasă mușcătura de ploșniță?

Ploșnițele nu sunt cunoscute ca insecte care transmit boli oamenilor, iar în cele mai multe situații mușcăturile nu necesită un tratament medical complex.

„Majoritatea mușcăturilor de ploșniță necesită doar tratament simptomatic minim și o igienă bună, pentru a preveni infecțiile secundare”, arată Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite.

Cum se tratează

Zona afectată poate fi spălată cu apă și săpun, iar scărpinatul ar trebui evitat, pentru a reduce riscul unei infecții a pielii. Potrivit specialiștilor, în cazurile mai severe, pot fi folosite creme cu corticosteroizi, iar dacă apare o infecție secundară poate deveni necesar tratamentul cu antibiotice, recomandat de medic.

Este indicat un consult medical dacă apar umflături mari, durere importantă, puroi, febră, extinderea rapidă a roșeții, dificultăți de respirație ori alte semne de reacție alergică serioasă. Reacțiile severe sunt rare, însă leziunile scărpinate repetat se pot suprainfecta.

Ce trebuie să faci dacă bănuiești că ai ploșnițe în casă

„Controlul ploșnițelor de pat poate fi dificil, deoarece insectele se ascund în crăpături și fisuri, în cusăturile saltelelor, în mobilier și în alte zone apropiate de locul unde oamenii dorm. Tratarea infestării poate necesita mai multe metode și mai multe aplicări”, arată Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite.

Persoanele care bănuiesc o infestare nu trebuie să arunce imediat salteaua sau mobila și nu trebuie să folosească insecticide la întâmplare, utilizarea greșită a substanțelor putând fi periculoasă pentru oameni și animale.

„Nu folosiți pesticide sau alte substanțe chimice în mod necorespunzător. Citiți și respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă”, recomandă CDC, care avertizează că utilizarea excesivă ori greșită a insecticidelor poate provoca intoxicații.

Instituția recomandă verificarea atentă a saltelei, cadrului patului, noptierelor și a obiectelor aflate lângă pat. Lenjeria, hainele și materialele textile suspecte trebuie spălate și uscate complet, cu respectarea instrucțiunilor de pe etichetă, iar bagajele sau obiectele aduse recent din hoteluri, mijloace de transport ori locuințe unde au existat infestări trebuie inspectate înainte de a fi introduse în dormitor.

Pentru o infestare confirmată, specialiștii mai recomandă oamenilor să apeleze la o firmă autorizată de dezinsecție. Intervenția poate necesita mai multe etape, deoarece ouăle și insectele ascunse pot supraviețui unei singure aplicări.