Luni, 23 Februarie 2026
Cum se circulă pe străzile secundare din Sectorul 1 după ninsoarea din weekend

Publicat:

Circulația pe străzile secundare din Sectorul 1 se desfășoară, luni, cu dificultate, iar potrivit primăriei nu există zone care să poată fi declarate complet deszăpezite conform standardelor asumate de operatorul Romprest prin programul de deszăpezire.

Circulația pe străzile secundare din Sectorul 1 se desfășoară cu dificultate. FOTO: Arhivă
Circulația pe străzile secundare din Sectorul 1 se desfășoară cu dificultate. FOTO: Arhivă

Locuitorii sectorului sunt încurajați să transmită sesizări privind situația din teren, care pot fi trimise la Dispeceratul Poliției Locale Sector 1, la Serviciul Relații cu Cetățenii sau prin e-mail, la adresa salubritate@primarias1.ro.

Pentru ca sesizarea să fie procesată rapid și eficient, este recomandat ca locuitorii să atașeze fotografii care să includă coordonatele GPS, adresa exactă, data și ora realizării imaginilor.

Aceștia pot semnala străzile secundare neintervenite sau deszăpezite necorespunzător, trecerile de pietoni și colțurile de intersecții, trotuarele, în special pe traseele către școli și grădinițe, accesul în unitățile de învățământ, precum și stațiile STB și zonele de urcare sau coborâre din mijloacele de transport.

Primăria menționează că informațiile esențiale pentru ca sesizarea să fie utilă includ adresa exactă, reperele de acces, numărul de telefon și o descriere clară a problemei. După ninsoarea din weekend, termenul maxim din programul de deszăpezire pentru străzile secundare, clasificate Urgența 2, s-a încheiat duminică, la ora 18:00.

Poliția Locală Sector 1 verifică non-stop respectarea activităților și a timpilor de reacție ai operatorului de deszăpezire, întrucât depășirea termenelor constituie abatere contractuală.

