Cinci persoane au fost arestate în sudul Spaniei, după ce polițiștii au descoperit o plantație de canabis amenajată într-un buncăr subteran, ascuns sub un loc de joacă pentru copii. Intrarea era camuflată sub gazonul artificial, lângă un leagăn și o căsuță de joacă, iar în interior au fost găsite aproape 2.000 de plante.

Plantația era ascunsă sub gazonul unui loc de joacă Foto: Arhivă

Descoperirea a fost făcută în localitatea Las Gabias, situată în apropiere de Granada, în cadrul unei operațiuni desfășurate pe 17 noiembrie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Garda Civilă spaniolă, anchetatorii au efectuat percheziții în peste 12 locații din Granada și din împrejurimi.

Intrarea în buncăr era ascunsă sub un loc de joacă

Accesul către plantația subterană se afla pe o proprietate privată, în apropierea părții din spate a unei locuințe. Intrarea fusese atent camuflată sub un spațiu de joacă amenajat pe gazon artificial, unde se aflau un leagăn și o căsuță pentru copii, scrie The New York Times.

Imaginile publicate de Garda Civilă arată că zona era amenajată astfel încât să nu atragă atenția: gazonul era înconjurat de pietriș alb, iar spațiul avea un aspect îngrijit, cu amenajări peisagistice și ziduri în culori neutre. În imagini se poate observa și o trambulină de mici dimensiuni.

Sub locul de joacă se afla însă un sistem de acces hidraulic. După ridicarea gazonului artificial și deschiderea trapei, polițiștii au descoperit o poartă care permitea accesul către o rampă suficient de largă pentru intrarea vehiculelor în buncărul subteran.

„După ridicarea gazonului și intrarea prin trapa de acces, agenții au deschis poarta și au descoperit o rampă care permitea accesul vehiculelor în buncărul subteran”, au transmis reprezentanții Gărzii Civile.

Aproape 2.000 de plante de canabis, găsite în două încăperi subterane

În interior, anchetatorii au descoperit două încăperi de mari dimensiuni, folosite pentru cultivarea canabisului. Acestea aveau o înălțime de aproximativ 4,9 metri și ocupau împreună o suprafață de aproape 186 de metri pătrați.

Spațiile erau echipate cu sisteme de iluminat, ventilație și climatizare, necesare pentru funcționarea plantației. Polițiștii au confiscat aproape 2.000 de plante de canabis.

Anchetatorii au descoperit și un echipament care permitea racordarea ilegală la rețeaua electrică. Consumul de energie al instalației era echivalent cu cel al aproximativ 100 de locuințe.

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În înregistrarea video publicată de Garda Civilă, agenții pot fi văzuți coborând printr-o trapă de mici dimensiuni. Gazonul care acoperă locul de joacă se ridică treptat, dezvăluind rampa de acces către spațiul subteran. În interior apar rândurile de plante de canabis, amplasate într-o structură cu pereți de beton și sisteme de ventilație.

Proprietarul plantației, considerat principalul responsabil

Într-o altă locație din regiune, autoritățile au descoperit și un spațiu comercial specializat în vânzarea de echipamente pentru cultivarea canabisului, cu o valoare estimată la câteva milioane de dolari.

Potrivit anchetatorilor, proprietarul acestui spațiu comercial deținea și plantația subterană și era principalul responsabil pentru întreaga operațiune. Identitatea sa nu a fost făcută publică, însă autoritățile au precizat că acesta se află în arest.

Investigația a început în urmă cu mai bine de un an. Cele cinci persoane arestate, precum și alte trei persoane aflate sub investigație, sunt cercetate pentru cultivarea și producerea de droguri, fraudă cu energie electrică, deținerea ilegală a unei arme interzise și apartenența la o organizație criminală.

Operațiunile de producere a drogurilor rareori ating nivelul de complexitate din serialul „Breaking Bad”, în care laboratoarele sunt ascunse sub afaceri cu aparență legală. Totuși, autoritățile descoperă ocazional astfel de instalații elaborate, notează publicația.

Alte laboratoare de droguri descoperite în Nigeria și Canada

Operațiunile de producere a drogurilor ascunse în instalații atât de complexe sunt rare, însă autoritățile descoperă periodic laboratoare de mari dimensiuni, amenajate în spații aparent obișnuite sau în zone izolate.

În această lună, șase persoane au fost arestate în Nigeria, după ce autoritățile au descoperit un laborator industrial destinat producerii metamfetaminei. Instalația era atât de mare încât permitea inclusiv cazarea persoanelor care lucrau acolo.

Autoritățile au confiscat peste 1,5 tone de droguri, aflate în diferite stadii de procesare. Valoarea acestora a fost estimată la 227 de milioane de dolari, potrivit BBC.

Un alt caz a fost înregistrat în 2024, în Canada. Atunci, autoritățile au destructurat un laborator clandestin de mari dimensiuni, descris drept un „superlaborator”, într-o zonă rurală din provincia British Columbia.

În urma operațiunii, anchetatorii au confiscat substanțe chimice și materiale suficiente pentru producerea a 96 de milioane de doze de fentanil, un opioid extrem de puternic.