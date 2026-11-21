O adolescentă de 17 ani, elevă în clasa a XI-a, a murit după ce a fost lovită de o autospecială de salubritate, în timp ce se îndrepta spre liceu. Accidentul s-a produs joi dimineață, pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Primele informații din anchetă indică o posibilă vină comună a șoferului și a victimei. Bărbatul de 27 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, însă a fost lăsat în libertate după audieri.

Cum s-a produs accidentul în care o adolescentă de 17 ani a fost ucisă. Foto: Facebook/Copiii Statului Eșuat

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 07:31. Potrivit informațiilor din anchetă, fata ar fi fost acroșată de partea din spate a autospecialei și târâtă pe carosabil pe o distanță de aproape 100 de metri. Șoferul și-ar fi continuat traseul fără să oprească, notează Antena 3 CNN.

La aproximativ cinci minute de la producerea accidentului, un trecător a apelat numărul de urgență 112. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut însă să o salveze pe adolescentă.

Polițiștii au identificat ulterior autospeciala în urma verificărilor efectuate în zonă și a urmelor găsite sub vehicul.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a fost dus la audieri și le-ar fi spus inițial anchetatorilor că nu și-a dat seama că a lovit pe cineva.

„Mi-am făcut treaba, dar nu am lovit pe nimeni”, ar fi declarat acesta, potrivit informațiilor apărute în anchetă.

Ulterior, șoferul ar fi susținut că nu a observat-o pe adolescentă și că a aflat despre accident abia după ce a fost contactat telefonic de reprezentanții firmei la care lucra.

Potrivit unor surse, bărbatul avea permis de conducere pentru categoria C de aproximativ un an.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală și o problemă tehnică importantă la mașina de gunoi. Anchetatorii au constatat o deficiență majoră la sistemul de direcție, motiv pentru care au fost reținute permisul de conducere al șoferului și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Acesta a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar primele rezultate au fost negative. După audieri, șoferul a fost lăsat în libertate.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și în ce măsură au contribuit la tragedie comportamentul șoferului și circumstanțele în care adolescenta a ajuns în zona de deplasare a autospecialei.

Moartea Mirunei a provocat un val de emoție și revoltă. La locul accidentului, oamenii au adus flori și au aprins lumânări în memoria fetei, în timp ce familia, prietenii și colegii se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.