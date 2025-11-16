Video În ce stadiu sunt lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță: „Va fi gata în termen”

Primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a publicat duminică imagini de pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei.

„Astăzi vă iau cu mine să vedeți Pasajul Apărătorii Patriei. În acest moment este în construcție, dar lucrările continuă, iar inginerul de pe șantier mi-a confirmat: va fi gata în termen! Investim timp și resurse în proiectele de care Bucureștiul are cu adevărat nevoie. Știm ce trebuie făcut pentru această Capitală și exact asta facem”, a transmis Daniel Băluță într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat totodată că Pasajul Apărătorii Patriei este unul dintre proiectele de infrastructură considerate prioritare pentru fluidizarea traficului din sudul Capitalei.

„Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei sunt în grafic. Sperăm ca în cursul anului 2026, el să fie dat în folosință”, a mai spus edilul.

Pasajul de la Apărătorii Patriei va avea o lungime de 860 de metri, două benzi pe sens, și va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu.

Lucrările costă circa 87 milioane lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați, iar constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

Daniel Băluță a spus în luna septembrie că, cel mai probabil, la sfârșitul anului viitor Pasajul Apărătorii Patriei va fi dat în folosință.

„Pasajul de la Apărătorii Patriei e unul important, iar împreună cu pasajul Europa Unită și cu cel de peste Șoseaua Olteniței, va închide inelul și va face legătura cu o nouă linie tramvai de la Șoseaua Giurgiului până la Pipera.

Stațiile de tramvai de pe pasaj vor fi legate cu stația de metrou Apărătorii Patriei cu lift și scări rulante. Am început cu expropierile, am continuat cu relocarea utilităților, iar până acum, la construcție au folosite peste 70 de tone armătură și 600 de tone beton. Cel mai târziu la finalul anului 2026 vom putea circula pe noul Pasaj Apărătorii Patriei”, a spus Daniel Băluță la vremea respectivă.