search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O celebră stradă din Braşov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Istoria şi legendele din jurul ei

0
0
Publicat:

Celebră pentru îngustimea sa şi pentru poveştile care i-au însoţit existenţa timp de secole, una dintre cele mai vizitate străduţe din Braşov a fost închisă în regim de urgenţă, miercuri, de către autorităţile locale. 

Strada Sforii, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale municipiului Brașov și considerată cea mai îngustă stradă din Europa de Est, a fost închisă în regim de urgență, a anunțat Primăria Brașov, miercuri, 19 noiembrie.

Decizia a fost dispusă de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii municipalității au constatat că tencuiala clădirilor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă, punând în pericol siguranța turiștilor și a locuitorilor.

Pe Strada Sforii sunt amplasate opt imobile cu mai multe apartamente, iar de-a lungul timpului asociația proprietarilor a obținut numeroase finanțări pentru lucrări de reparații.

„Pereţii clădirilor de pe Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori şi locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul (local - n.r.) pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală, am dispus închiderea de urgenţă a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puţini le respectă”, a declarat primarul George Scripcaru, citat pe pagina de Facebook a instituţiei.

În prima etapă, autoritățile vor interveni pentru punerea în siguranță a zonei, sub coordonarea arhitectului-șef al municipiului și cu sprijinul specialiștilor de la Fundația Monumentelor Istorice și Direcția Județeană de Cultură, edilul-şef precizând că lucrările se vor desfășura în regim de urgență și vor fi finanțate din bugetul local.

„În paralel, vom elabora un proiect tehnic complet, care va detalia lucrările necesare pentru refacerea şi consolidarea zonei, inclusiv montarea unor porţi de acces, a unor sisteme de supraveghere video, precum şi intervenţii asupra faţadelor laterale situate la intrările pe Strada Sforii. Scopul nostru este ca, la finalul celor două etape, să avem o stradă refăcută, sigură şi protejată, atât din punct de vedere structural, cât şi prin măsuri de de control şi supraveghere”, a adăugat primarul Braşovului.

Potrivit comunicatului emis de Primăria Braşov, durata pentru finalizarea lucrărilor depinde de condițiile meteo, însă specialiștii estimează că acestea vor dura câteva luni, până în primăvara viitoare.

Vă reamintim că restricţionare accesului pe celebra stradă, declarată în 2018 cea mai îngustă din Europa de Est, a mai fost luată în calcul în anul 2022, când Avocatul Poporului a cerut municipalității să protejeze zona de vandalizarea cu graffiti, la acea vreme printre măsurile propuse numărându-se și închiderea străzii pe timpul nopții.

Istoria și legenda Străzii Sforii

Cu o vechime de câteva secole, Strada Sforii este atestată documentar în secolul al XVII-lea și a servit mult timp drept pasaj de legătură între străzile Porta Schei și Cerbului. Tradiția locală spune că pe această cale îngustă treceau în trecut pompierii pentru a ajunge rapid în cartierul Schei în caz de incendiu. În 2018, strada a fost recunoscută drept cea mai îngustă din Europa de Est, având o lățime cuprinsă între 111 și 135 de centimetri și o lungime de 80 de metri.

Mii de turiști vizitează anual locul, atrași de arhitectura zonei, de unicitatea străzii și de atmosfera ei specială, Strada Sforii fiind considerată și unul dintre cele mai fotografiate locuri din Brașov.

Atmosfera de mister care o face celebră se leagă și de o legendă romantică, potrivit căreia, în perioada medievală, cuplurile îndrăgostite a căror relaţie nu era acceptată de familie se ascundeau aici pentru a se săruta în intimitate.

Tradiția spune că îndrăgostiții care se sărută pe Strada Sforii sunt destinați să rămână împreună toată viața.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
gandul.ro
image
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
fanatik.ro
image
Cât a ajuns să coste un singur cartof la Târgul de Crăciun Sibiu 2025? Din supermarket îți cumperi peste 20 de kilograme!
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât trebuie să fie umiditatea în casă la final de toamnă. Aşa te asiguri că nu te îmbolnăveşti
playtech.ro
image
Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
O mamă și fiul de 8 ani au fost găsiți fără suflare la câteva ore distanță, în locuri diferite. Primele ipoteze luate în calcul de anchetatori
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Burse noiembrie 2025. Când va fi livrată prima tranșă pentru elevi. Scad cuantumurile în două situații
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?