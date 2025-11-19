O celebră stradă din Braşov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Istoria şi legendele din jurul ei

Celebră pentru îngustimea sa şi pentru poveştile care i-au însoţit existenţa timp de secole, una dintre cele mai vizitate străduţe din Braşov a fost închisă în regim de urgenţă, miercuri, de către autorităţile locale.

Strada Sforii, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale municipiului Brașov și considerată cea mai îngustă stradă din Europa de Est, a fost închisă în regim de urgență, a anunțat Primăria Brașov, miercuri, 19 noiembrie.

Decizia a fost dispusă de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii municipalității au constatat că tencuiala clădirilor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă, punând în pericol siguranța turiștilor și a locuitorilor.

Pe Strada Sforii sunt amplasate opt imobile cu mai multe apartamente, iar de-a lungul timpului asociația proprietarilor a obținut numeroase finanțări pentru lucrări de reparații.

„Pereţii clădirilor de pe Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori şi locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul (local - n.r.) pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală, am dispus închiderea de urgenţă a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puţini le respectă”, a declarat primarul George Scripcaru, citat pe pagina de Facebook a instituţiei.

În prima etapă, autoritățile vor interveni pentru punerea în siguranță a zonei, sub coordonarea arhitectului-șef al municipiului și cu sprijinul specialiștilor de la Fundația Monumentelor Istorice și Direcția Județeană de Cultură, edilul-şef precizând că lucrările se vor desfășura în regim de urgență și vor fi finanțate din bugetul local.

„În paralel, vom elabora un proiect tehnic complet, care va detalia lucrările necesare pentru refacerea şi consolidarea zonei, inclusiv montarea unor porţi de acces, a unor sisteme de supraveghere video, precum şi intervenţii asupra faţadelor laterale situate la intrările pe Strada Sforii. Scopul nostru este ca, la finalul celor două etape, să avem o stradă refăcută, sigură şi protejată, atât din punct de vedere structural, cât şi prin măsuri de de control şi supraveghere”, a adăugat primarul Braşovului.

Potrivit comunicatului emis de Primăria Braşov, durata pentru finalizarea lucrărilor depinde de condițiile meteo, însă specialiștii estimează că acestea vor dura câteva luni, până în primăvara viitoare.

Vă reamintim că restricţionare accesului pe celebra stradă, declarată în 2018 cea mai îngustă din Europa de Est, a mai fost luată în calcul în anul 2022, când Avocatul Poporului a cerut municipalității să protejeze zona de vandalizarea cu graffiti, la acea vreme printre măsurile propuse numărându-se și închiderea străzii pe timpul nopții.

Istoria și legenda Străzii Sforii

Cu o vechime de câteva secole, Strada Sforii este atestată documentar în secolul al XVII-lea și a servit mult timp drept pasaj de legătură între străzile Porta Schei și Cerbului. Tradiția locală spune că pe această cale îngustă treceau în trecut pompierii pentru a ajunge rapid în cartierul Schei în caz de incendiu. În 2018, strada a fost recunoscută drept cea mai îngustă din Europa de Est, având o lățime cuprinsă între 111 și 135 de centimetri și o lungime de 80 de metri.

Mii de turiști vizitează anual locul, atrași de arhitectura zonei, de unicitatea străzii și de atmosfera ei specială, Strada Sforii fiind considerată și unul dintre cele mai fotografiate locuri din Brașov.

Atmosfera de mister care o face celebră se leagă și de o legendă romantică, potrivit căreia, în perioada medievală, cuplurile îndrăgostite a căror relaţie nu era acceptată de familie se ascundeau aici pentru a se săruta în intimitate.

Tradiția spune că îndrăgostiții care se sărută pe Strada Sforii sunt destinați să rămână împreună toată viața.