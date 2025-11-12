search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum vrea Ciprian Ciucu să scape Bucureștiul de traficul sufocant: „Orașul este asurzitor și urât. Bucureştiul are nevoie de parcări multe și mici”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a vorbit miercuri, la Interviurile „Adevărul"  despre traficul sufocant, lipsa locurilor de parcare și nevoia unui plan urban realist.

image png

Nu poți elimina traficul de pe Victoriei. Oamenii au nevoie să ajungă cu mașina în centrul oraşului, unde sunt cele mai multe instituţii”, a spus el pentr Adevărul.

„Bucureștiul are nevoie de parcări multe și mici. Nu putem construi doar câteva parcări mari și să credem că am rezolvat problema”, a explicat Ciprian Ciucu, miercuri, 12 noiembrie, la Interviurile „Adevărul”, punctând că asta le-ar permite oamenilor sălase mașina în proximitatea locuinței sau la marginea unei zone centrale.

El a ţinut, însă, să precizeze că astfel de proiecte nu se pot realiza într-un timp foarte scurt şi că un astfel de proiect se poate întinde chiar şi pe o periadă de 10 ani.

„Eu nu pot să promit acum aceste lucruri, ci să vă spun care este viziunea mea pe termen lung. În patru ani nu se poate schimba tot, dar se pot pune bazele unei Capitale funcționale”, a spus el.

Una dintre propunerile sale vizează realizarea unei parcări mari în afara Bucureștiului, care să preia fluxurile de mașini dinspre zonele metropolitane.

„Un teren în afara Bucureștiului poate fi transformat într-o parcare mare, conectată direct cu centrul Capitalei printr-o bandă dedicată. În felul acesta, șoferii îşi pot nu mai sunt obligați să intre cu mașina până în centru şi traficul se fluidizează”, a declarat candidatul la Primăria Capitalei, explicând că acest model funcționează deja în marile orașe europene și ar putea reduce semnificativ presiunea asupra arterelor principale.

„Orașul este asurzitor, este urât”

În contextul în care s-a discutat despre aspectul estetic al Capitalei, Ciprian Ciucu a oferit și exemplul Sectorului 6, acolo unde este primar, afirmând că, cel puţin din punctul de vedere al curăţeniei, această zonă este mult superioară centrului Bucureştiului. „Orașul este asurzitor, este urât”, a afirmat el la Interviurile Adevărul.

„Curățenia din Sectorul 6 este vizibil superioară față de restul orașului. Am instalat 3.000 de camere de supraveghere, care ajută și la monitorizarea traficului de droguri. În plus, am eliminat complet afișele rupte de pe stâlpi, aplicând amenzi și impunând reguli clare”, a explicat edilul, afirmând că aceleași principii ar urma să fie extinse la nivelul întregului oraș, dacă va fi ales primar general.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
playtech.ro
image
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cum arăta Horia Moculescu în ultimul an de viață. Imaginile dureroase cu maestrul măcinat de boală
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor