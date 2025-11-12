Cum vrea Ciprian Ciucu să scape Bucureștiul de traficul sufocant: „Orașul este asurzitor și urât. Bucureştiul are nevoie de parcări multe și mici”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a vorbit miercuri, la Interviurile „Adevărul" despre traficul sufocant, lipsa locurilor de parcare și nevoia unui plan urban realist.

Nu poți elimina traficul de pe Victoriei. Oamenii au nevoie să ajungă cu mașina în centrul oraşului, unde sunt cele mai multe instituţii”, a spus el pentr Adevărul.

„Bucureștiul are nevoie de parcări multe și mici. Nu putem construi doar câteva parcări mari și să credem că am rezolvat problema”, a explicat Ciprian Ciucu, miercuri, 12 noiembrie, la Interviurile „Adevărul”, punctând că asta le-ar permite oamenilor sălase mașina în proximitatea locuinței sau la marginea unei zone centrale.

El a ţinut, însă, să precizeze că astfel de proiecte nu se pot realiza într-un timp foarte scurt şi că un astfel de proiect se poate întinde chiar şi pe o periadă de 10 ani.

„Eu nu pot să promit acum aceste lucruri, ci să vă spun care este viziunea mea pe termen lung. În patru ani nu se poate schimba tot, dar se pot pune bazele unei Capitale funcționale”, a spus el.

Una dintre propunerile sale vizează realizarea unei parcări mari în afara Bucureștiului, care să preia fluxurile de mașini dinspre zonele metropolitane.

„Un teren în afara Bucureștiului poate fi transformat într-o parcare mare, conectată direct cu centrul Capitalei printr-o bandă dedicată. În felul acesta, șoferii îşi pot nu mai sunt obligați să intre cu mașina până în centru şi traficul se fluidizează”, a declarat candidatul la Primăria Capitalei, explicând că acest model funcționează deja în marile orașe europene și ar putea reduce semnificativ presiunea asupra arterelor principale.

„Orașul este asurzitor, este urât”

În contextul în care s-a discutat despre aspectul estetic al Capitalei, Ciprian Ciucu a oferit și exemplul Sectorului 6, acolo unde este primar, afirmând că, cel puţin din punctul de vedere al curăţeniei, această zonă este mult superioară centrului Bucureştiului. „Orașul este asurzitor, este urât”, a afirmat el la Interviurile Adevărul.

„Curățenia din Sectorul 6 este vizibil superioară față de restul orașului. Am instalat 3.000 de camere de supraveghere, care ajută și la monitorizarea traficului de droguri. În plus, am eliminat complet afișele rupte de pe stâlpi, aplicând amenzi și impunând reguli clare”, a explicat edilul, afirmând că aceleași principii ar urma să fie extinse la nivelul întregului oraș, dacă va fi ales primar general.