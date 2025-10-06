search
Șoferii cu mașini neînmatriculate în București sau Ilfov ar putea plăti o taxă. Măsura, menită să ajute la fluidizarea traficului în Capitală

0
0
Publicat:

Șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov ar putea plăti o taxă de circulație atunci când conduc pe străzile Capitalei, potrivit unui proiect ce urmează să fie dezbătut din nou în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General/FOTO: Shutterstock
Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General/FOTO: Shutterstock

Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat luni, la Antena 3 CNN, că măsura ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București.

Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu.

Potrivit acestuia, măsura ar urma să încurajeze utilizarea parcărilor de tip park & ride și transportul public, contribuind la fluidizarea traficului.

Altă categorie de persoane vizate sunt cei care locuiesc în București, nu au mașina trecută pe București din diverse motive.

„Și avem a treia categorie de persoane, cred că este cea mai mare. Sunt cei care locuiesc în București, nu au mașina trecută pe București din diverse motive, pentru că unul dintre motive este că asigurările sunt mai ieftine atunci când nu ai număr de București sau de Ilfov. Dintr-un motiv de calcul al asigurării, ei preferă să-și țină mașinile în altă parte pentru a plăti mai puțin, pentru că în București e o rată mai mare de daune și atunci aceste daune se împart la numărul celor la numărul celor care au mașină înmatriculată în București.

E cumva incorect și vrem să-i convingem pe o parte dintre aceștia să își pună mașinile pe București să plătească și impozit la bugetul local din București, acolo unde, în fapt, aceștia folosesc mașina și locuiesc și să și împartă costul real la asigurare cu cei care avem mașini înmatriculate în București.

Toate aceste lucruri vor scădea din traficul din București. Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”, a mai declarat Cristian Popescu.

Taxa de circulație ar urma să fie 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pentru o lună și 50 de euro pe an.

Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General.

Șoferii bucureșteni pierd 12 zile pe an în trafic

București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România în prezent, potrivit cercetării „Indexul de Trafic 2025”, publicată în septembrie. Așadar, pierderile cauzate de aglomerație în București sunt echivalentul a 12 zile de lucru anual pentru un șofer obișnuit.

De asemenea, raportul arată că tiparul clasic al „orelor de vârf” s-a schimbat. Astfel, oraşele nu mai sunt blocate doar când oamenii intră şi ies de la muncă, ci şi în mijlocul zilei, când activităţile zilnice fragmentate produc congestii prelungite.

„În mod nesurprinzător, oraşele mici conduc clasamentul mobilităţii fluente. Reşiţa, Giurgiu şi Călăraşi sunt primele trei oraşe din clasamentul Indexului: un locuitor pierde aici din cauza congestiei traficului, doar 3 - 3,5 zile de lucru pe an, ceea ce confirmă că dimensiunea redusă a oraşului oferă locuitorilor o mobilitate constantă şi eficientă. Analiza din 2025 indică şi câteva salturi spectaculoase faţă de rezultatele Indexului de anul trecut. Oradea urcă 17 locuri faţă de 2024, în timp ce Alba Iulia şi Bistriţa câştigă câte opt poziţii. Reşiţa, care îşi consolidează locul întâi, câştigă şi ea şase locuri faţă de anul trecut”, se menţionează în document.

București

