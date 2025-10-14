search
Primăria Capitalei vrea să interzică peste 150.000 de vehicule în orele de vârf

Publicat:

Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare ar urma să fie interzise între anumite ore în Capitală, potrivit unei propuneri a primarului general interimar Stelian Bujduveanu.

Mașini de marfă în trafic FOTO: Facebook/Stelian Budjuveanu
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al capitalei,  susține într-o postare pe Facebook, că, în ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, spune el, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine.

„Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții”, scrie primarul general.

El propune interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

„Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, adaugă Stelian Bujduveanu.

Potrivit unui comunicat al primăriei Capitalei, încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii, scrie Mediafax.

Vor fi exceptate, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică – ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.

Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe – operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.

De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă.

Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Capitalei.

București

