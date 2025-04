Drama familiei care și-a pierdut fetița de trei luni într-un spital din Craiova. „Când au auzit de transfer au început să se agite”

O fetiță de trei luni a murit la un spital din Craiova, iar familia acuză medicii că ar fi bâjbâit în stabilirea diagnosticului și ar fi întârziat transferul la un alt spital până când acesta nu s-ar mai fi putut realiza. Reprezentanții spitalului spun, în schimb, că pacienta a primit îngrijire complexă, însă în ciuda eforturilor medicilor evoluția a fost nefavorabilă.

O familie din localitatea doljeană Daneți se pregătește să-și înmormânteze fetița în vârsta de 3 luni, în vreme ce sora ei geamănă este internată la un spital din București. Au pierdut-o pe micuță în noaptea de duminică spre luni, 20/21 aprilie 2025, la peste 48 ore de la prezentarea în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Familia crede că dacă medicii și-ar fi dat seama mai devreme de ce suferă micuța, dacă nu i-ar fi administrat anumite medicamente și dacă ar fi fost de acord cu transferul către un spital din Capitală, micuța Anastasia ar fi fost acum în viață. Au depus plângere la poliție și vor ca cei care au comis greșeli, dacă se va dovedi că s-a întâmplat asta, să plătească. Reprezentanții unității medicale au făcut la rândul lor precizări în acest caz, menționând că pacienta a fost consultată și monitorizată de o echipă multidisciplinară de medici, primind tratament complex, însă cu toate eforturile medicilor evoluția a fost nefavorabilă.

„Crampe abdominale, plâns foarte rău”

Problemele bebelușului au început în vinerea Paștelui, când mama a observat că fetița are crampe abdominale mai severe decât de obicei. „Cumnata mea s-a prezentat cu ea în urgență, pentru că fetița plângea și avea semne de crampe abdominale, de colici, dar mult mai severe. Asta s-a întâmplat începând cu vineri dimineața. A început fetița cu niște crampe abdominale, cu plâns foarte rău față de cum era ea de obicei. Până la ora 12,00 a mâncat normal, a avut scaun normal. După ora 12,00 n-a mai avut scaun. A mâncat și la masa de la ora 3 (n. red. – 15,00), dar a mâncat mai puțin. De obicei, avea scaun după fiecare masă. La ora 6 (n. red. – 18,00), când a vrut să-i dea să mănânce, a refuzat. Era foarte agitată, plângea non-stop. Nu a mai reușit să o mai alimenteze. Nu mai accepta mâncare, doar plângea, se strângea de burtică. N-a mai reușit să aibă scaun”, a declarat mătușa copilei, pentru „Adevărul”.

Fetița era hrănită la sân, ca și sora ei geamănă. Temându-se ca micuța să nu se deshidrateze, și alertați și de crampele puternice și de lipsa scaunului, părinții au luat drumul spitalului, ajungând la Urgențe, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

În Urgențe, conform spuselor mătușii, fetiței i-au fost recoltate probe pentru analize, iar părinților li s-ar fi transmis că nu are adenovirus-rotavirus (enterocolita acută cu adenovirus și rotavirus apare pe certificatul medical constatator al decesului, menționat drept stare morbidă inițială). În schimb micuța a fost internată în secția Pediatrie. În cadrul secției i-au fost recoltate alte probe pentru analize. La 5,30, în dimineața zilei de sâmbătă, atunci când mătușa a urcat cu sora geamănă a Anastasiei pentru ca mama să o alăpteze, pentru că fetița refuza biberonul, „fetița avea abdomenul și mai umflat”, povestește mătușa.

„Medicul a zis că nu mai așteaptă rezultatul la încă o analiză de adenovirus-rotavirus, pentru că analizele de sânge au ieșit bune. Deci trebuia cumva să ajungă la un diagnostic, pentru că văd că au transmis că copilul a ajuns într-o stare foarte gravă. Nu este adevărat, analizele au ieșit bune. De aceea nu știau și au zis - așteptăm, glicemia este bună, așteptăm să elimine gazele -. La 6,00 a avut primul scaun, negru. Deci de la 12,00, vineri, până la 6,00 dimineața, sâmbătă, ea nu a mai avut scaun. La 6,00 a avut scaun negru. În timpul ăsta avea o perfuzie cu glucoză. Din ce am înțeles, adică din ce au spus acolo asistentele, este glucoză, pentru că ne tot spuneau în continuu - stai liniștită că are glucoză și se hidratează și se alimentează prin glucoză. Așteptăm să elimine gazele. Așteptăm să elimine gazele și ce are în intestine, ca să scadă balonarea asta -. A avut acel scaun negru prima dată pe la ora 6,00, aproximativ. Am chemat un alt doctor, l-a văzut, a zis - ok, așteptăm rezultatul analizei din nou, cea de adenovirus-rotavirus -. Doctorul urma să iasă din gardă și a zis - după cum se vede scaunul, e posibil ca asta să fie, să fie adenovirus-rotavirus –”, a povestit în continuare mătușa copilei. Medicul ar fi decis atunci să inițieze tratamentul cu antibiotic, administrat prin perfuzie. Asistentele s-ar fi exprimat că perfuzia trebuie administrată foarte lent, în decursul a 24 ore.

Între timp s-a schimbat medicul de gardă. Fetița avea în continuare crampe puternice, ceea ce i-a determinat pe părinți să o apeleze pe doctoriță. „Am tot chemat-o, pentru că starea ei nu era bună, când avea o crampă abdominală plângea foarte rău, abdomenul în tot timpul ăsta tot creștea și era tot tare. Doamna doctor venea să se uite la ea și ne spunea că așteptăm să se elimine gazele”, a detaliat mătușa fetiței.

În intervalul 6,00 – 12,00 micuța ar fi avut șase scaune, însă crampele nu au încetat. O asistentă le-a spus că ar fi fost mult mai bine dacă ar fi avut Espumisan, așa că un membru al familiei a plecat după medicament. Fetița între timp dădea semne de deshidratare, după cum au apreciat rudele, însă personalul medical le asigura că are perfuzie și nu are cum să se întâmple asta. „Fetița era clar deshidratată, se vedea. Buzele, pielea, avea extremitățile învinețite, era letargică, din ce în ce mai rău, pielea pe față era așa, ca un icter, gălbuie, se îngălbenise la față”, a detaliat ruda fetiței.

Medicul de gardă ar fi chemat din nou chirurgul (fetița a fost văzută de către chirurg și în Urgențe), iar acesta și-ar fi menținut opinia conform căreia „nu e de el”. După administrarea medicamentului pe care l-au cumpărat de la farmacie părea că burtica s-a mai relaxat, însă la scurt timp crampele au reapărut, a precizat mătușa copilei.

„Am insistat să facem ceva”

„În continuare am insistat să facem ceva, că nu putem să mai așteptăm, pentru că efectiv, chiar dacă avea acele scaune, burtica ei nu se micșora, nu se relaxa”, a continuat mătușa să relateze cele întâmplate. În jurul orei 14,00, sâmbătă, medicul de gardă s-ar fi decis să sune la Terapie Intensivă, „<că eu la noapte nu stau cu stresul aici>, exact așa s-a exprimat”. În ATI i s-ar fi efectuat o investigație computer tomograf (CT) pentru că s-ar fi luat în calcul o ocluzie intestinală, chiar dacă tranzitul se reluase. Investigația a exclus și acest diagnostic.

La ora 17,00, rudele au fost trimise la farmacie să cumpere paracetamol perfuzabil.

„Am căutat, pentru că nu am găsit la câteva farmacii, le-am găsit într-un final la o farmacie, a durat în jur de 4-5 de minute până m-am dus să duc paracetamolul perfuzabil. În timpul ăsta nu știu ce au făcut, au așteptat, probabil. În jur de ora 18,00 am încercat să luăm legătura cu doamna doctor de pe secția de ATI, nu era de găsit, noi vorbeam cu un asistent de acolo. Ba că are treabă, ba că nu este. Am rugat să vorbim personal cu dumneaei, pentru că vrem să facem transfer către un spital din București. Atunci, când au auzit de transfer, au început să se agite, au început să spună că nu se poate face un transfer”, a povestit mătușa.

Familia reușise să vorbească cu un medic de la spitalul „Grigore Alexandrescu”, iar acesta i-a sfătuit să urmeze procedura, iar medicii din cele două spitale să vorbească între ei. Familia a rugat personalul din spitalul craiovean să ia legătura cu colegii din București. Tot prin intermediul asistentului, familiei i s-ar fi transmis însă că transferul nu este posibil.

„I-am spus că noi am vorbit deja și știm sigur că e posibil acest transfer, doar că trebuie urmată procedura aceasta de a lua legătura medicul de aici cu medicul de acolo. Ne-a spus că trebuie să mergem pe secția de Pediatrie să facă lucrul ăsta, pentru că acolo a fost internată”, a detaliat femeia. Ar fi fost purtați apoi între Pediatrie și ATI, fără succes. În jurul orei 22,00 părinții ar fi reușit să-și vadă fetița, constatând că starea ei este și mai rea decât mai devreme. În jurul orei 24,00 fetița a fost intubată, părinții fiind chemați pentru a sta de vorbă cu medicul. Mătușa a insistat să asiste la discuție, având în vedere starea în care se aflau părinții și explicând că se află permanent în preajma lor, însă ar fi fost refuzată.

De-abia după intubare, mai spune mătușa copilei, medicul de la Craiova ar fi luat legătura cu spitalul din Capitală, nu înainte de a-i certa pe părinți că nu înțeleg faptul că un astfel de transfer nu este un lucru simplu. În tot acest timp fetiței nu i s-ar fi pus însă un diagnostic cert. Acesta ar fi fost, de altfel, unul dintre argumentele părinților care au insistat să se efectueze transferul, cu speranța că fetița ar putea avea parte de o îngrijire mai bună altundeva.

După ora 1,30, duminică dimineața, tatăl fetiței a fost sunat (acesta plecase împreună cu sora sa din nou la farmacie, să cumpere urocultoare și un test de gripă) pentru a i se transmite că fetița are în sfârșit un diagnostic, fiind confirmat adenovirusul, deși alte două seturi de analize efectuate anterior, din spusele mătușii, infirmaseră. Nu se mai putea pune însă problema transferului, din mai multe motive. Nu ar fi existat nici acordul medicilor din București, însă li s-a transmis de asemenea părinților că elicopterul nu decolează noaptea.

Dimineața, în prima zi de Paști, a intrat în gardă alt medic, de la care familia a sperat să obțină mai multe detalii despre starea fetiței, despre evoluție, riscuri etc.. Li s-ar fi transmis, neoficial, prin intermediul unei cunoștințe comune, că fetița este într-o stare foarte gravă, pentru că are septicemie și cetoacidoză, „aceasta însemnând prea multă glucoză în organism care nu poate fi metabolizată și care se transformă în niște compuși toxici”, a precizat mătușa. Medicul a decis să se realizeze o nouă investigație CT, în urma căreia s-ar fi observat că plămânii micuței sunt afectați. La relativ scurtă vreme organismul fetiței a cedat, nerăspunzând manevrelor de resuscitare.

În certificatul medical constatator al decesului au fost menționate: insuficiență multiplă de organe; stare septică; enterocolită acută cu adenovirus și rotavirus.

Părinții cred că dacă diagnosticul s-ar fi stabilit mai devreme și dacă nu li s-ar fi refuzat transferul la un alt spital fetița ar fi, poate, în viață.

„Motivul pentru care nu vor să facă acest transfer este că spitalul județean este de rang universitar și se fac de râs în momentul în care sună la alt spital de același rang să facă un transfer, pentru că vor fi întrebați <Ce nu puteți voi să-i faceți, în plus față de ce îi facem noi?>”, este de părere sora tatălui micuței care a decedat. Așa și-ar fi și motivat unul dintre medici refuzul de a încerca transferul.

Sora geamănă, internată și ea duminică dimineață și transferată ulterior la un alt spital

În dimineața zilei de duminică, având în vedere diagnosticul stabilit pentru fetița din ATI, s-a decis internarea și a surorii gemene, deși nu avea simptome de boală, spune mătușa.

„I-au recoltat probă pentru analiza aceasta de adenovirus, a ieșit negativ și prima probă, i-au mai făcut a doua zi încă o probă care a ieșit tot negativă, i-au făcut niște analize de sânge la internare care au fost bune”, a relatat mătușa. În noaptea de duminică spre luni și sora micuței a început să mănânce mai puțin decât de obicei, însă avea scaune normale. Părinților le-a fost teamă să nu se repete situația. I s-a pus și ei o perfuzie. În timpul zilei a început să devină mai somnolentă. Medicii au decis și tratament pentru ea, iar următoarele analize ar fi ridicat deja semne de întrebare. Disperați, părinții au anunțat, luni-dimineața, medicul care a internat-o pe micuță că vor transferul la un spital din București, după ce ar fi reușit să ia legătura cu cineva de la spitalul „Matei Balș”. Până la a realiza transferul, în cele din urmă la un alt spital, nu la „Matei Balș”, a fost o întreagă aventură. În timp ce medicul care o avea în grijă pe fetiță le spunea că a încercat să obțină acordul de la mai multe spitale, fără succes, părinți făceau propriile demersuri. În cele din urmă, luni după-amiază, mama și fetița au ajuns la un spital din București. Starea fetiței este bună, a mai precizat mătușa.

Ce spune spitalul

Reprezentanții spitalului în care a murit fetița de trei luni au făcut câteva precizări cu privire la acest caz, cu mențiunea că în cursul anchetei penale pe care au deschis-o procurorii nu pot oferi mai multe date. Conform acestora, starea în care ar fi fost dusă fetița la spital a fost cu mult mai gravă decât o descrie familia.

„Sugarul s-a internat în spitalul nostru în cursul zilei de 18.04.2025, cu stare generală alterată, cu dezechilibre severe hidro-electrolitice și acido-bazice. A fost investigat amănunțit, a fost consultat și monitorizat de o echipă multidisciplinară de medici și a primit tratament complex, inițial în Clinica de Pediatrie, apoi în Clinica ATI. Trebuie precizat că mama a afirmat că, de 16 ore, la domiciliu, sugarul nu primea alimentație, avea abdomenul meteorizat și nu prezenta tranzit intestinal pentru materii fecale. Cu toate eforturile depuse de către medici, evoluția a fost una nefavorabilă, copilul decedând în noaptea de 20 spre 21.04.2025. Deoarece există o anchetă a poliției în desfășurare, legat de acest caz, nu vă pot da mai multe informații până la finalizarea acestei anchete”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Craiova, dr. Cristina Geormăneanu.

În urma plângerii făcute de către tatăl micuței, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a trasmis că se fac cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii iinfracțiunii de ucidere din culpă.