Profesor de sport din Argeș, arestat după ce a agresat sexual o elevă de gimnaziu. A fost ridicat de polițiști de la școală

Un profesor de sport de la un cunoscut colegiu din Pitești a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o elevă. Cadrul didactic este acuzat că ar fi pipăit o elevă, din clasele de gimnaziu, în incinta unității de învățământ.

Profesorul, în vârstă de 45 de ani, din comuna Mărăcineni (Argeș) a fost ridicat de oamenii legi, în dimineața zilei de 18 martie, din incinta Colegiului Național „Ion C. Brătianu” din Pitești. Bărbatul a fost condus la sediul poliției, în baza unui mandat de aducere emis în cauză.

A fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de marți, 19 martie, a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, în fața instanței, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în dosarul de urmărire penală nr. ... În baza art. 226 alin. (2) C. pr. pen. raportat la art. 223 alin. (2) C. pr. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului M.I.C. pentru o perioada de 30 de zile cu începere de la data de 19.03.2024, mandatul fiind valabil până la data de 17.04.2024, inclusiv. În baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată în hotărârea Judecătoriei Pitești.

Incidentul s-ar fi petrecut în urmă cu mai multe zile, în timpul pauzei, în incinta unității de învățământ din Pitești.

„Din cercetări s-a stabilit că, în ziua de 07 martie a.c., bărbatul, având calitatea de cadru didactic, ar fi agresat sexual o minoră, elevă a unității școlare, în timp ce se aflau în incinta unității de învățământ”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Argeș.

Cercetările au fost continuate de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

Pentru probarea aspectelor ce fac obiectul cercetării, polițiștii au colaborat cu aparținătorii minorei și cu reprezentanții unității de învățământ.