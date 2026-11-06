Un bărbat de 42 de ani din județul Brașov a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera însărcinată și cei trei copii. O parte dintre scenele de violență au fost transmise în direct pe TikTok, iar mai mulți utilizatori care au urmărit imaginile au sunat la 112.

Agresorul a fost arestat preventiv. Foto: arhivă

Incidentul s-a petrecut în localitatea Cincu, unde bărbatul și-a luat familia la bătaie după ce a consumat alcool. Victimele sunt concubina sa, în vârstă de 30 de ani, însărcinată, fiica lor de 14 ani și cei doi băieți, de 8 și 9 ani.

Femeia a fost lovită cu palmele și pumnii în abdomen, trasă de păr și amenințată cu o macetă din fier, pe care agresorul i-a pus-o la gât.

Nici copiii nu au scăpat de furia bărbatului. Pe fata de 14 ani a lovit-o cu palmele și a tras-o de păr, în timp ce pe cei doi băieți i-a ridicat de la sol și i-a aruncat pe un pat, după care a început să-i lovească. Băieții au suferit leziuni pentru care au nevoie de șase până la șapte zile de îngrijiri medicale.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că la data de 04.11.2026, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla la locuinţa din satul Cincu, judeţul Braşov, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.I.P. ar fi lovit-o cu palmele, cu pumnii în zona abdomenului şi ar fi tras-o de păr pe concubina sa G.I., persoană cu sarcină vizibilă. De asemenea, inculpatul ar fi ameninţat-o cu o macetă confecţionată din fier, în sensul că ar fi îndreptat această macetă înspre persoana vătămată şi i-ar fi poziţionat-o pe partea stângă la nivelul gâtului.

Ulterior, inculpatul ar fi lovit-o cu palmele şi ar fi tras-o de păr pe fiica sa C.I.A., minoră în vârstă de 14 ani. Acelaşi inculpat i-ar fi apucat cu ambele mâini pe cei doi fii ai săi, G.A., minor în vârstă de 8 ani, şi G.P.N., minor în vârstă de 9 ani, pe care i-ar fi ridicat de la sol, după care i-ar fi aruncat pe un pat şi i-ar fi lovit cu palmele, cauzându-le leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale”, au transmis procurorii.

O parte dintre agresiuni au fost surprinse în transmisiunea live de pe TikTok. Strigătele de ajutor și imaginile au stârnit reacții printre cei care urmăreau videoclipul, iar mai mulți utilizatori au apelat numărul de urgență 112 pentru a cere intervenția autorităților, potrivit BizzBrașov.

Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, după care Judecătoria Brașov a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru patru infracțiuni de violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.