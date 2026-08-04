 Accident pe DN 7, în zona Brezoi. Trafic îngreunat și circulație blocată temporar pentru ridicarea unui camion | adevarul.ro
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Accident pe DN 7, în zona Brezoi. Trafic îngreunat și circulație blocată temporar pentru ridicarea unui camion

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Un autocamion a fost implicat într-un accident rutier produs marți pe DN 7, în zona localității Brezoi. Traficul se desfășoară alternativ pe un singur sens, iar circulația va fi oprită temporar pe ambele sensuri pentru ridicarea vehiculului, au informat autoritățile locale.

accident camion
Traficul a fost restricționat FOTO Facebook / DRDP Craiova

Traficul rutier este îngreunat marți pe DN 7, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea, după ce un autocamion a fost implicat într-un accident.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, accidentul s-a produs la kilometrul 213+600. În prezent, circulația este dirijată și se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers.

Reprezentanții DRDP Craiova au anunțat că, pentru ridicarea autocamionului implicat în accident, circulația va fi blocată temporar pe ambele sensuri.

FOTO Facebook / DRDP Craiova
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FOTO Facebook / DRDP Craiova

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza în zona accidentului și să respecte indicațiile polițiștilor și ale personalului aflat la fața locului.

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