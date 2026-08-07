Pericol pe Autostrada Soarelui. Obiecte metalice aruncate pe carosabil pot provoca explozii ale anvelopelor

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța avertizează șoferii cu privire la un pericol identificat în mod repetat pe Autostrada A2: obiecte metalice confecționate artizanal sunt găsite pe partea carosabilă și pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc sau chiar imobilizarea vehiculelor.

Potrivit reprezentanților DRDP Constanța, în cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături care nu au fost asigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Există însă și situații în care obiectele ar fi fost amplasate intenționat pe autostradă.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor”, transmite DRDP Constanța.

Obiectele ar fi aruncate intenționat pe autostradă

DRDP Constanța atrage atenția că au fost constatate și cazuri în care persoane rău intenționate ar fi confecționat și aruncat deliberat astfel de obiecte pe carosabil.

„Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic”, precizează instituția.

Echipele DRDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea obiectelor de pe carosabil, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

Recomandările pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic. De asemenea, șoferii trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa în cazul apariției unor obstacole pe carosabil.

Șoferii care observă astfel de obiecte pe autostradă sau dețin informații despre vehiculele din care acestea provin sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile.

Sesizările pot fi făcute la Dispeceratul DRDP Constanța, la numărul 0745 349 33, la CNAIR, la 021.9360, sau la numărul unic de urgență 112.