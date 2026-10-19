 Patru bebeluși născuți la doar 750 de grame pleacă acasă după aproape trei luni de spitalizare | adevarul.ro
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Patru bebeluși născuți la doar 750 de grame pleacă acasă după aproape trei luni de spitalizare

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Patru frați născuți prematur, trei fetițe și un băiețel, se pregătesc să ajungă acasă după aproape trei luni în care medicii de la Maternitatea Brașov au luptat pentru a le salva viața. Născuți la numai 26 de săptămâni de sarcină și cântărind aproximativ 750 de grame fiecare, copiii au depășit perioada critică și au ajuns acum la circa 2,5 kilograme.

Patru bebeluși născuți la doar 750 de grame.
Patru bebeluși născuți la doar 750 de grame. Foto: Maternitatea Brasov

Povestea cvadrupleților a fost făcută publică de reprezentanții Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” din Brașov, unde micuții au primit îngrijiri medicale specializate încă de la începutul vieții, notează publicația BZI Brașov. 

Cei patru copii s-au născut pe 21 iulie 2026, la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc. Mama lor, în vârstă de 31 de ani și originară din Malnaș-Băi, județul Covasna, obținuse sarcina prin reproducere asistată. Nașterea cvadrupleților a fost o premieră pentru unitatea medicală din Miercurea-Ciuc.

Cele trei fetițe și băiețelul au primit numele Abigél Kincső, Alíz Nóra, Andrea Csenge și Attila Nimród.

Din cauza prematurității extreme și a greutății foarte mici, nou-născuții au fost transportați de urgență la maternitatea din Brașov. Pentru transfer au fost mobilizate echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță, precum și mijloace de transport terestre și aeriene.

La sosire, copiii aveau nevoie de îngrijiri complexe, specifice terapiei intensive neonatale de nivel III, destinată nou-născuților în stare critică.

„Fiecare minut a contat”, au subliniat reprezentanții spitalului, descriind perioada dificilă care a urmat nașterii.

„Au urmat săptămâni extrem de dificile, în care fiecare zi a însemnat provocări, decizii medicale importante și efort susținut din partea întregii echipe. Suport respirator, catetere ombilicale, tratamente complexe și monitorizare permanentă – toate au făcut parte din lupta lor pentru viață”, au transmis aceștia.

Pe parcursul spitalizării, fiecare progres al bebelușilor a reprezentat o victorie pentru echipa medicală. Un sprijin important în recuperarea lor a venit și din partea Băncii de Lapte a Maternității Brașov, care le-a furnizat lapte matern donat, procesat și administrat în condiții de siguranță.

Potrivit reprezentanților unității medicale, alimentația cu lapte uman donat a contribuit la susținerea creșterii și dezvoltării celor patru copii, extrem de vulnerabili din cauza nașterii premature.

După ce au trecut de perioada critică, micuții au fost transferați în Secția de Prematuri, unde tratamentul s-a concentrat tot mai mult asupra recuperării și dezvoltării lor.

În această etapă, au beneficiat de consultații neurologice și oftalmologice, transfuzii repetate și ședințe de kinetoterapie. Pentru evaluarea vederii, medicii au folosit sistemul RetCam și au realizat intervențiile necesare pentru protejarea acesteia.

De asemenea, bebelușii au primit tratamente preventive împotriva anemiei, rahitismului carențial și infecției cu virusul respirator sincițial, care poate provoca forme grave de boală la copiii născuți prematur.

Acum, după aproape trei luni de îngrijiri medicale, cei patru frați sunt pregătiți să plece acasă, fiecare având o greutate de aproximativ trei ori mai mare decât la naștere.

„Această poveste este despre medicină de înalt nivel, muncă în echipă și încredere. Dar, mai presus de toate, este despre patru copii care au primit șansa de a crește împreună cu familia lor”, au transmis reprezentanții maternității.

Mesajul spitalului se încheie cu o urare adresată micuților: „Drum bun spre casă, dragilor! Să creșteți mari, sănătoși și să vă bucurați de o viață frumoasă!”

Managerul maternității, Ciprian Carapcea, a mulțumit personalului medical implicat în îngrijirea cvadrupleților, sub coordonarea medicilor Liviu Dinu și Olimpia Petrescu.

„Voi, medici, asistenți și infirmieri minunați, sunteți cei care transformați fiecare zi în speranță și fiecare început de viață într-o minune. Vă mulțumesc pentru profesionalism, dar mai ales pentru sufletul uriaș pe care îl puneți în îngrijirea pacienților noștri!”, a transmis managerul.

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