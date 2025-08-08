Tânara de 19 ani din Brașov care a murit după naștere suferea de o infecție severă. Medicii legiști au terminat necropsia

O tânără de 19 ani, mamă a doi copii, a murit la Spitalul Județean de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut natural la Maternitatea Brașov. Necropsia a arătat că decesul a fost cauzat de o infecție bacteriană, iar femeia a ajuns la Urgențe în șoc toxico-septic.

Procurorii au deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, în timp ce investighează circumstanțele tragediei.

”În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, au declarat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, care anchetează împrejurările în care tânăra de 19 ani a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la câteva zile după ce a născut pe cale naturală, la Maternitatea Braşov, potrivit News.ro

Conform anchetatorilor, ea a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov în 29 iulie, fiind în şoc toxico-septic. Ea a murit în spital în 1 august.

Tânăra a născut al doilea copil, pe cale naturală, asistată de medic, iar după naştere nu părea să aibă probleme de sănătate. Câteva zile mai târziu, i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge, iar mâinile şi picioarele i s-au învineţit, analizele făcute în Maternitate indicând modificări grave ale sistemului de coagulare şi o saturaţie scăzută a oxigenului. Ea a fost transferată de la Maternitatea Braşov la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde nu a mai putut fi salvată. Femeia mai avea acasă un copil de un an, iar nou-născutul este sănătos.

Cum s-a întâmplat tragedia

Situația s-a înrăutățit brusc în ziua în care era propusă pentru externare. Tânăra a acuzat o stare de rău și a spus că nu mai poate merge. În scurt timp, starea ei s-a degradat rapid, prezentând semne de cianoză, spun medicii, membrele superioare și inferioare schimbându-şi culoarea, semn că sângele nu mai circula normal.

„Marți era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău și a spus că nu mai poate merge, după cum este menționat în foaia de observație. Pacienta a fost examinată de urgență și s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare și superioare. Deci arăta ca și cum sângele nu mai ajunge la mâini și la picioare”, a declarat dr. Tudor Andrei Iacovache, purtătorul de cuvânt al Maternității Brașov, citat de radiobrasovfm.

Moarte fulgerătoare a unei tinere de 19 ani, la scurt timp după ce a născut. „A spus că nu mai poate merge”. Ce au descoperit medicii