 Scandal la Maternitatea din Brașov, după ce o pacientă i-ar fi spus colegei de salon că miroase. Aceasta şi-a chemat rudele | adevarul.ro
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Scandal la Maternitatea din Brașov, după ce o pacientă i-ar fi spus colegei de salon că miroase. Aceasta şi-a chemat rudele

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Trei bărbați din județul Covasna au fost arestați preventiv după un scandal izbucnit iniţial între două paciente, colege de salon la Maternitatea din Brașov, și continuat în stradă, după intervenția polițiștilor.

Conflictul a pornit marţi, 25 august, de la două paciente internate la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Brașov, colege de salon. Potrivit informațiilor transmise de Poliţia Praşov, una dintre femei i-ar fi cerut celeilalte să se spele, motivând că miroase urât. Aceasta din urmă, originară din județul Covasna, și-ar fi sunat soțul, care a şi-a mobilizat rudele, ajungând la Maternitate.

Scandalul a început în unitatea medicală, însă bărbaţii au fost evacuaţi de agenţii de pază şi au continuat să se manifeste zgomotos în faţa spitalului. Un trecător a observat agitația și a sunat la Poliție. Când echipajul a ajuns la fața locului, scandalagii plecaseră deja. Polițiștii au identificat însă mașina în care se aflau și au oprit-o în trafic.

În acel moment, potrivit anchetatorilor, cei aflați în autoturism au devenit agresivi față de polițiști și au încercat apoi să fugă, răspândindu-se pe străzile din zonă.

Cele șapte persoane, cinci bărbați și două femei, au fost prinse și duse la sediul Poliției pentru audieri.

„La scurt timp după incident, cele șapte persoane, cinci bărbați și două femei, toate din județul Covasna, au fost identificate și conduse la sediul unității de poliție. În cadrul audierilor și a materialului probator existent până în acest moment s-a stabilit faptul că trei dintre aceste persoane ar fi agresat fizic forțele de ordine imediat după momentul interceptării și, mai mult decât atât, s-ar fi susținut pentru a-și spori activitatea infracțională”, a precizat miercuri IPJ Brașov.

Miercuri, 26 august, cei trei bărbaţi reţinuţi iniţial pentru 24 de ore au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.Ei sunt acuzaţi de ultraj, complicitate la ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice.

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