Sesizare de malpraxis, după moartea bebelușului născut prematur la Polizu. Ce au constatat inspectorii sanitari

Au fost verificări la Maternitatea Polizu din București, după ce părinții unui bebeluș născut prematur au acuzat că nou-născutul ar fi fost lăsat să moară într-un incubator, după ce ar fi contractat o infecție nosocomială în spital. Inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor pentru ,,un posibil caz de malpraxis", iar un medicul curant a fost amendat pentru că nu a efectuat screeningul necesar la internarea mamei.

Ministerul Sănătății anunță că în urma verificării foii de internare, inspectorii sanitari de la Direcția de Sănătate Publică București au constatat că ,,nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare". Medicul curant a primit o amendă de 2.000 de lei.

Totodată, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru ,,aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical".

Nereguli cu privire la normele de igienă nu au fost găsite, spun cei de la Ministerul Sănătății.

,,În cadrul verificărilor au fost analizate foile de observație clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar și documentele care atestă efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor nosocomiale (IAAM), precum și Protocolul de screening al pacientului.

În urma verificărilor, inspectorii sanitari NU au constatat neconformități privind condițiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia", se arată în comunicatul de presă.

Verificările vin după ce părinții bebelușului au depus mai multe plângeri. Copilul s-a născut prematur, la Maternitatea Polizu, în ianuarie, iar pe 17 martie a murit. Părinții spun că bebelușul lor a contractat o infecție nosocomială în timpul spitalizării, iar personalul medical l-ar fi abandonat în suferință. În plângerile depuse către autorități, familia a atașat mai multe fotografii șocante din ultimele zile de viață ale micuțului.