 Un nou incendiu la un depozit de arme din Bulgaria. Este al doilea incident la EMKO în doar 33 de zile | adevarul.ro
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Un nou incendiu la un depozit de arme din Bulgaria. Este al doilea incident la EMKO în doar 33 de zile

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Un incendiu izbucnit în timpul nopții la un depozit de muniție din centrul Bulgariei a provocat mai multe explozii și s-a extins la alte spații de depozitare. Este al doilea incident de acest fel produs la o instalație administrată de compania bulgară EMKO în mai puțin de cinci săptămâni.

Un nou incendiu la un depozit de arme din Bulgaria.
Un nou incendiu la un depozit de arme din Bulgaria. Foto: Facrbook

Focul a izbucnit vineri seară, în jurul orei 23.00, într-unul dintre depozitele complexului din regiunea Gabrovo. În interior se aflau muniție și praf de pușcă, ceea ce a dus la producerea unor explozii succesive, notează publicația Le Figaro, citată de News.ro. 

Autoritățile au transmis că incendiul s-a extins de la un depozit la altul. Guvernatoarea regiunii Gabrovo, Kristina Sidorova, a declarat că flăcările au rămas în interiorul complexului.

„În acest moment, incendiul este izolat în complexul de depozite al uzinei. Se deplasează de la un depozit la altul și se extinde între ele”, a declarat Kristina Sidorova.

În momentul izbucnirii incendiului, în incintă se aflau doar doi agenți de securitate. Aceștia au reușit să se evacueze și nu au fost raportate victime.

Zona a fost izolată de poliție, iar echipele de pompieri și protecție civilă au intervenit pentru monitorizarea situației. Locuitorii din satele din apropiere au fost avertizați prin sistemul BG-ALERT, deși autoritățile au precizat că nu exista un pericol imediat pentru populație.

Al doilea incident la EMKO într-o lună

Noul incendiu are loc la 33 de zile după un incident similar produs la o altă instalație EMKO, în apropierea localității Belița. Pe 10 august, un incendiu a fost urmat de explozii, iar zona a fost ulterior declarată periculoasă.

Armata bulgară a intervenit pentru îndepărtarea resturilor rezultate în urma incidentului. Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, în zonă au fost găsite aproximativ 60 de proiectile neexplodate și două tone de fragmente metalice. Procuratura Districtuală din Gabrovo a deschis atunci o anchetă, fiind analizată inclusiv ipoteza unei acțiuni deliberate.

În cazul incendiului izbucnit acum, cauza nu este deocamdată cunoscută. Anchetatorii urmează să intre în complex după ce zona va fi declarată sigură și să stabilească dacă incendiul a fost provocat de o defecțiune, un accident sau o acțiune intenționată.

Repetarea incidentelor a alimentat însă suspiciunile privind un posibil sabotaj, mai ales în contextul anchetelor anterioare care au vizat instalațiile companiei.

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