Haos în Brașov după furtună. O ambulanță și două autoturisme au rămas blocate în apă

Ploile torențiale au provocat joi seară inundații în Brașov, unde zeci de subsoluri și curți au fost afectate şi două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate în apă.

Ploile torențiale care au făcut probleme în ultimele zile în București și în mai multe județe din țară au continuat și joi seară să creeze dificultăți în mai multe zone. Cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au dus la inundații, copaci doborâți și intervenții în lanț ale pompierilor, iar efectele s-au resimțit din plin și în centrul țării.

Şi în Braşov, cantitatea mare de precipitații căzută într-un timp foarte scurt a dus la acumulări rapide de apă în mai multe puncte ale orașului, ceea ce a îngreunat circulația și a pus probleme echipajelor de intervenție.

Problemele cele mai serioase au apărut în zona pasajului de pe strada Hărmanului, unde două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate din cauza acumulării rapide de apă. Pompierii au intervenit pentru evacuarea vehiculelor și pentru degajarea apei, în timp ce alte echipe au fost mobilizate către imobilele afectate de inundații, notează RTT Braşov.

Potrivit informațiilor transmise de ISU, au fost semnalate 16 cazuri de beciuri, subsoluri și curți inundate, iar echipajele de intervenție au fost chemate și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți în zone precum strada 13 Decembrie, strada Carierei și Calea Făgărașului.

Împreună cu mai multe județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și din nordul, centrul și estul Munteniei, Brașovul se află sub avertizare de cod portocaliu valabilă până la ora 3 a nopții de joi spre vineri.

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h, izolat chiar peste 100 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii și posibil mari și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 25-40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50-60 l/mp.