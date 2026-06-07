Ploile torențiale au făcut ravagii în 39 de localități din 12 județe și București: gospodării inundate, drumuri blocate și o alunecare de teren în Prahova

Ploile torențiale au provocat, în ultimele ore, inundații și alunecări de teren în 12 județe și în municipiul București, unde mai multe localități au fost afectate de acumulări de apă, drumuri blocate și gospodării inundate. 80 de locuințe au fost izolate în urma unei alunecări de teren, în județul Prahova.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe și în municipiul București, potrivit autorităților.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodărești și de pe 5 străzi, în condițiile în care mai multe zone au fost afectate de acumulări de apă și inundații locale.

Cele mai afectate zone au fost din județele Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, unde intervențiile au continuat pe parcursul zilei.

Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene, din cauza arborilor căzuți și a aluviunilor depuse pe carosabil.

Totodată, au fost îndepărtați 14 arbori căzuți pe carosabil, evenimente care au dus la avarierea a două autoturisme, iar circulația rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naționale și două drumuri județene.

„Circulația rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naționale (DN 2 – județul Bacău, DN 3 – județul Călărași și DN 10 – județul Buzău) și pe două drumuri județene (DJ 107P – județul Cluj și DJ 203K – județul Buzău), din cauza arborilor doborâți și a aluviunilor depuse pe carosabil”, a transmis DSU.

Situația cea mai problematică se înregistrează în localitatea Slon, județul Prahova, unde o alunecare de teren provocată de scurgeri de pe versanți a afectat un drum comunal.

80 de gospodării izolate în Prahova

Potrivit DSU, în localitatea Slon, județul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar accesul către cele aproximativ 80 de locuințe din zonă se poate realiza doar pietonal.

„În contextul avertizării de cod portocaliu meteo, în localitatea Slon, com Cerașu, scurgerile de pe versanți au adus cantități considerabile de aluviuni pe un drum comunal și au condus la producerea unei alunecări de teren. Urmare a acestui eveniment, momentan, accesul către aproximativ 80 de gospodării se realizează doar pietonal”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân în teren în județele Covasna, Ilfov și Vrancea, unde continuă acțiunile de înlăturare a efectelor produse de vremea severă.

În condițiile în care avertizările meteorologice și hidrologice rămân în vigoare, DSU recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să își asigure obiectele expuse vântului și să urmărească informările oficiale.