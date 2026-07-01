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Video Prăpăd în București și Ilfov: Sute de case inundate și 500 de mașini distruse după furtuni. Intervin salvatori din peste 14 județe

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a transmis miercuri, 1 iulie, că echipajele sale intervin la peste 2.500 de solicitări generate de furtunile severe care au afectat Bucureștiul și județul Ilfov.

Sursă video: ISU BIF

„Informare privind gestionarea situațiilor de urgență produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în intervalul 30.06.2026, ora 08:00 – 01.07.2026, ora 14:30, în județul Ilfov și Municipiul București

Echipajele ISU București-Ilfov acționează în teren pentru gestionarea unui număr de peste 2.500 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore”, transmite sursa citată.

Dintre cele peste 2.500 de solicitări, 1.997 reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate, unele fiind finalizate, iar altele aflându-se încă în desfășurare. Alte 550 de solicitări sunt în așteptare și urmează să fie preluate de echipajele de intervenție, în funcție de disponibilitatea acestora.

„Până la acest moment au fost desfășurate următoarele intervenții pentru înlăturarea efectelor negative produse în contextul fenomenelor meteorologice periculoase, astfel:

  • Municipiul București: Evacuarea apei din 277 case, 57 curți, 320 subsoluri, 119 străzi, precum și pentru degajarea a 779 copaci, 34 stâlpi, 59 elemente de construcție, fiind afectate 456 autovehicule. Totodată, se intervine cu 5 motopompe transportabile pentru evacuarea apei din subteran la stația de metrou Piața Victoriei.
  • Județul Ilfov: Evacuarea apei din 182 case, 60 curți, 30 subsoluri, 30 străzi, precum și pentru degajarea a 32 copaci, 14 stâlpi, 4 elemente de construcție, fiind afectate 20 autovehicule.
  • În loc. Găneasa/IF un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, adaugă ISU BIF.

De asemenea, au fost emise 11 mesaje RO-Alert și CRAWL-TVR. Șase avertizări (4 mesaje RO-Alert și 2 Crawl-TVR) au fost emise în București și cinci mesaje RO-Alert în Ilfov.

„Având în vedere dinamica situațiilor operative înregistrate în teren, la acest moment, situația centralizată a forțelor și mijloacelor dislocate în sprijinul ISU București-Ilfov este următoarea:

  • 15 autocamioane de intervenție;
  • 13 autospeciale de primă intervenție și comandă;
  • 20 motopompe transportabile;
  • 25 motopompe remorcabile de mare capacitate;
  • 20 de drujbe și accesoriile aferente.

Resursele au fost mobilizate din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Iași, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea”, anunță sursa citată.

Nu în ultimul rând, autoritățile au precizat că forțele suplimentare intervin alături de echipajele din Capitală și Ilfov pentru evacuarea apei, îndepărtarea copacilor și a elementelor de construcție căzute, precum și pentru eliminarea altor pericole produse de furtuni.

La stația de metrou Piața Victoriei se intervine cu 10 motopompe pentru evacuarea apei acumulate, iar în orele următoare numărul acestora va fi suplimentat.

Miruță, la stația de metrou Piața Victoriei: „Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării”

Anterior, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, a mers la stația de metrou Piața Victoriei, unde circulația a fost afectată după inundațiile provocate de furtunile din noaptea trecută.

Potrivit ministrului, în stație s-au acumulat aproximativ 7 milioane de litri de apă, iar intervenția este coordonată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Se trage apa cu șapte pompe încontinuu. Este și o limită a capacității tehnice. Încă nu este atinsă, dar urmează să fie atinsă în ceea ce privește gazele scoase de aceste pompe. Am vorbit și cu domnul doctor Arafat.

Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării, și de la ISU, până la șapte pompe. Se fac calcule privind câte dintre ele pot funcționa concomitent, astfel încât activitatea să se desfășoare în siguranță”, a spus Miruță.

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