Doi bătrâni, soț și soție, găsiți morți într-o mașină răsturnată pe Valea Doftanei

Un bărbat de 80 de ani și o femeie de 78 de ani au fost găsiți decedați, vineri, într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea DJ102I Săcele - Valea Doftanei. Descoperirea a fost făcută după ce rudele au alertat autoritățile cu privire la dispariția celor doi.

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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sesizarea privind o mașina răsturnată a fost primită în jurul orei 13:00.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Săcele au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un drum forestier aflat în proximitatea drumului judeţean DJ102I Săcele - Valea Doftanei, s-ar afla un autoturism răsturnat, în interiorul căruia sunt două persoane decedate”, a transmis IPJ Brașov, potrivit News Brasov.

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă, care a confirmat decesul celor două persoane: un bărbat de 80 de ani, respectiv o femeie de 78 de ani.

Din primele verificări a reieșit că cei doi au plecat de acasă în urmă cu trei zile.

Oamenii legii au stabilit că cei doi ar fi plecat, în data de 6 octombrie, de la domiciliul din municipiul Săcele, cu intenţia de a se plimba cu autoturismul, fără a fi cunoscută zona de deplasare.

Potrivit polițiștilor, dispariția celor doi soți fusese reclamată de familie în seara zilei de 8 octombrie.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauzele decesului.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia,

„În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, acestea fiind desfăşurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov”, au mai precizat reprezentanții IPJ Brașov.

Amintim că, la începutul acestui an, un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu autoutilitara pe care o conducea, într-un canal de la marginea drumului. Accidentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.