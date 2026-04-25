Video Femeie rănită în parcarea unui mall din Pitești, după ce o mașină s‑a răsturnat. Șoferul are 70 de ani

O femeie de 34 de ani a ajuns la spital sâmbătă după‑amiază, după un accident provocat de un pensionar în parcarea unui centru comercial din Pitești.

Un autoturism condus de un bărbat de 70 de ani a lovit un parapet din beton și un indicator rutier, pe care l‑a rupt, iar vehiculul s‑a răsturnat, potrivit Ancheta Online.

Indicatorul a lovit femeia aflată în apropiere.

„Din verificările preliminare a rezultat faptul că un bărbat de 70 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism în parcarea aferentă unui centru comercial, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul altor preocupări, a intrat în coliziune cu un bolard din beton și cu un indicator rutier, după care s-a răsturnat pe plafon. Totodată, în urma impactului cu cele două elemente de amenajare rutieră, a rezultat rănirea unei femei, de 34 de ani, care se afla în zona unui scuar pentru pietoni de lângă aceste elemente”, a transmits purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Amintim că, în 2025, un tânăr de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a murit după ce a fost accidentat cu mașina de o fostă judecătoare din Bihor, în vârstă de 51 de ani, în parcarea unui spital. Alte două persoane au fost rănite.

În 2024, o femeie de 41 de ani a fost accidentată de propria mașină în timp ce punea cumpărăturile în portbagajul autovehiculului. Bizarul accident a avut loc în parcarea unui centru comercial din București.