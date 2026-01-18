search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu maşina într-un canal de colectare a apelor pluviale

0
0
Publicat:

Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu autoutilitara pe care o conducea, într-un canal de la marginea drumului. Accidentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.

image

Accidentul s-a produs, în jurul orei 11:15, în localitatea Moșnița Nouă, pe strada Florentina.

Potrivit primelor informații, șoferul unei autoutilitare conducea pe strada Florentina, din Moșnița Nouă, însă a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a răsturnat, scrie News.

”Un bărbat de 54 de ani a condus o autoutilitară pe strada Florenţa din localitatea Moşniţa Nouă, iar la un moment dat, ar fi părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în canalul de colectare a apelor pluviale”, a transmis IPJ Timiş.

În urma accidentului, conducătorul auto a decedat.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți asociați
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Unde te dai cu sania dacă nu știi să schiezi în România! Sinaia, singura stațiune care nu are și pârtie de săniuș
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor