Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu maşina într-un canal de colectare a apelor pluviale

Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu autoutilitara pe care o conducea, într-un canal de la marginea drumului. Accidentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.

Accidentul s-a produs, în jurul orei 11:15, în localitatea Moșnița Nouă, pe strada Florentina.

Potrivit primelor informații, șoferul unei autoutilitare conducea pe strada Florentina, din Moșnița Nouă, însă a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a răsturnat, scrie News.

”Un bărbat de 54 de ani a condus o autoutilitară pe strada Florenţa din localitatea Moşniţa Nouă, iar la un moment dat, ar fi părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în canalul de colectare a apelor pluviale”, a transmis IPJ Timiş.

În urma accidentului, conducătorul auto a decedat.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor.