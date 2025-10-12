search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Copil de 13 ani, atacat cu o seceră într-un parc de distracții din Brașov. Agresorul, un angajat al parcului, a fost reținut

0
0
Publicat:

Un incident șocant a avut loc într-un parc de distracții din Brașov, unde un băiat de doar 13 ani a fost atacat cu o seceră de un angajat al parcului. Agresorul, care s-ar fi enervat după ce copilul ar fi sărit pe o trambulină, a fost reținut de polițiști, în timp ce victima a fost transportată de urgență la spital și operată, notează știrileprotv.ro. 

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Scenele violente s-au petrecut în plină zi și au fost surprinse de un martor care a filmat de la distanță momentul în care copilul încearcă să se apere de furia bărbatului. În imagini se vede cum un alt bărbat intervine pentru a-l salva pe minor și îl duce imediat la spital.

„Știm că este un angajat al societății. Reprezentanții firmei susțin că trambulinele nu erau funcționale în acel moment, iar acesta ar fi încercat să îndepărteze copilul de acolo. După incident, băiatul a fost în stare de șoc”, a declarat Remus Sîmbotin, avocatul victimei.

Minorul a fost supus unei intervenții chirurgicale și, potrivit medicilor, se află în afara oricărui pericol. La câteva ore după incident, trambulinele fuseseră deja împrejmuite cu garduri metalice. Reprezentanții parcului de distracții nu au oferit, până în prezent, niciun punct de vedere oficial.

Agresorul a fost audiat, iar anchetatorii urmează să stabilească încadrarea juridică exactă a faptei, după rezultatul expertizei medico-legale. Potrivit avocatului, suspectul ar putea fi acuzat de loviri sau alte violențe, vătămare corporală gravă ori chiar tentativă de omor, având în vedere gravitatea rănilor suferite de copil.

Braşov

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”
gandul.ro
image
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
mediafax.ro
image
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
observatornews.ro
image
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Mădălina și soțul ei ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și nașterea prin cezariană
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru a se menține în formă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românii care lucrează în Italia. Se schimbă condițiile de pensionare!
mediaflux.ro
image
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică