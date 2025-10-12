Copil de 13 ani, atacat cu o seceră într-un parc de distracții din Brașov. Agresorul, un angajat al parcului, a fost reținut

Un incident șocant a avut loc într-un parc de distracții din Brașov, unde un băiat de doar 13 ani a fost atacat cu o seceră de un angajat al parcului. Agresorul, care s-ar fi enervat după ce copilul ar fi sărit pe o trambulină, a fost reținut de polițiști, în timp ce victima a fost transportată de urgență la spital și operată, notează știrileprotv.ro.

Scenele violente s-au petrecut în plină zi și au fost surprinse de un martor care a filmat de la distanță momentul în care copilul încearcă să se apere de furia bărbatului. În imagini se vede cum un alt bărbat intervine pentru a-l salva pe minor și îl duce imediat la spital.

„Știm că este un angajat al societății. Reprezentanții firmei susțin că trambulinele nu erau funcționale în acel moment, iar acesta ar fi încercat să îndepărteze copilul de acolo. După incident, băiatul a fost în stare de șoc”, a declarat Remus Sîmbotin, avocatul victimei.

Minorul a fost supus unei intervenții chirurgicale și, potrivit medicilor, se află în afara oricărui pericol. La câteva ore după incident, trambulinele fuseseră deja împrejmuite cu garduri metalice. Reprezentanții parcului de distracții nu au oferit, până în prezent, niciun punct de vedere oficial.

Agresorul a fost audiat, iar anchetatorii urmează să stabilească încadrarea juridică exactă a faptei, după rezultatul expertizei medico-legale. Potrivit avocatului, suspectul ar putea fi acuzat de loviri sau alte violențe, vătămare corporală gravă ori chiar tentativă de omor, având în vedere gravitatea rănilor suferite de copil.