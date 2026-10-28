Fost consilier local, arestat preventiv într-un dosar de viol după ce a lăsat însărcinată o minoră. Infracțiunile au început când fata avea 13 ani
Un fost consilier local din Arad, fost șef al Oficiului Județean de Poștă și fost director adjunct al Poștei Române, a fost arestat preventiv într-un dosar penal în care este cercetat pentru viol asupra unui minor. Cazul vizează o adolescentă în vârstă de 15 ani, care a născut un copil în urmă cu aproximativ șapte luni.
Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, identificat pe portalul instanțelor de judecată drept Beniamin Vărcuș, a fost reținut luni, 26 octombrie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. O zi mai târziu, acesta a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, solicitare care a fost admisă, scrie presa locală.
Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, adolescenta locuia împreună cu familia sa în localitatea Hășmaș, unde bărbatul deține o fermă. Acolo s-ar fi petrecut faptele investigate de anchetatori. Interacțiunile ar fi început în vara anului 2024.
Cine este fostul director al Poștei Române
Beniamin Vărcuș a ocupat funcția de șef al Oficiului Județean de Poștă Arad și a fost director adjunct al Poștei Române la nivel național. În mandatul 2016–2020, a fost consilier local în municipiul Arad, fiind ales pe lista PSD.
În 2020, acesta a trecut la liberali, însă nu a mai obținut un mandat în Consiliul Local.