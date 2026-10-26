Peste 80 de persoane au fost rănite, dintre care șapte grav, după ce un autocar a căzut 20 e metri într-o râpă, în Spania.

Autocarul a căzut în râpă Foto: X/Bombers

Autoritățile au transmis că autocarul a ieșit de pe șosea și sa „prăbușit” într-o râp pe un drum de munte din Fogars de Montclus, situat între Barcelona și Girona.

În total, 83 de persoane au fost rănite în urma accidentului, dintre care 24 au fost transportate la spital, au precizat serviciile de urgență catalană, scrie News.

Autorități locale au precizat că în accident au fost implicate o mașină și un autocar, iar acesta din urmă a ieșit de pe un drum îngust și sinuos și a căzut de la 20 de metri.

La fața locului au fost trimise în 23 de ambulanțe și două elicoptere medicale, alături de echipe de sprijin și de salvare.

Corpul de Pompieri din Catalonia a declarat că la fața locului vor fi trimise drone și câini de căutare, urmând să se desfășoare „căutări intensive” în jurul autocarului pentru a se asigura că nu a fost omisă nicio victimă.

La Can Ramis, în Sant Celoni, a fost amenajat un centru de primire al Crucii Roșii pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate de accident.