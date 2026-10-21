Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața miercuri seară, în urma unui grav accident produs pe DN 1C, în localitatea Jucu din județul Cluj. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

Victima a fost găsită încarcerată Foto: captură YouTube Gherila Info

Echipajele de intervenție au fost solicitate să intervină imediat după accident, potrivit Ştiri de Cluj. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.

Salvatorii au găsit o persoană încarcerată, în stare de inconștiență și cu multiple traumatisme.

După o intervenție dificilă, pompierii au reușit să extragă bărbatul din autoturism, însă starea acestuia era extrem de gravă. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar fără rezultat.

„Bărbatul de aproximativ 40 de ani a fost extras de către pompieri din autoturismul avariat. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă din păcate fără succes, medicul declarând decesul acestuia”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

În urma accidentului, circulația pe DN 1C a fost blocată pe ambele sensuri, polițiștii desfășurând cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele accidentului și cine se face responsabil de producerea acestuia.

Amintim că, tot miercuri, un motociclist a fost rănit și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2 al Capitalei. În urma impactului, acesta a fost proiectat în alte două autovehicule, iar fragmente din motocicletă au lovit un tramvai.

Marți, un microbuz în care se aflau 16 persoane a fost implicat într-un accident rutier grav pe DN 7, în Buftea.