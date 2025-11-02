Cod galben de ceaţă densă în mai multe judeţe din țară și în Capitala, duminică dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în Nucurești și în zeci de localităţi din 11 judeţe.

Județele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov și Capitala vor fi sub cod galben până la ora 10.

„Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”, precizează ANM,

Aceleași fenomene vor fi semnalate, până la ora 9, în mai multe localităţi din următoarele judeţe:

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Negri, Tătărăști, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata

Județul Neamţ: Roman, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creangă, Icușești, Bahna, Secuieni;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Zona continentală a județului Constanta , respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

În rest, românii se pot bucura de un final de săptămână cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, de până la 24°C, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).