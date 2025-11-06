Atenționare meteo: Județele care intră sub Cod galben de ceață. Vizibilitate scăzută în trafic

Meteorologii au emis avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe zone din ţară, unde vizibilitatea este redusă.

Potrivit ANM, până la ora 10:00, este valabilă o avertizare cod galben care vizează zonele:

Judeţul Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca;

Judeţul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti;

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 şi vizează:

Zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Judeţul Maramureş: Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică.

În toate zonele menţionate se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.