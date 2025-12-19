O tânără de 26 de ani a murit după o operație, pentru că s-a infectat cu o bacterie în spital. Familia face acuzații grave

O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească.

La sfârșitul lunii noiembrie, tânăra de 26 de ani a fost operată la Spitalul de Urgență din Galați de pancreatită acută. Rudele spun că, după intervenția chirurgicală, fata părea că își revine foarte bine.

”După 2 săptămâni starea ei a început să se schimbe, doamna doctor ne-a spus că e suspectă de infecție în sânge. După 3 zile am aflat că a fost infectată cu clepsiela prin cateter și în abdomen. De aici au apărut complicațiile”, a spus reporterilor Monica Olaru, sora victimei, scrie Știrile ProTV.

Familia și iubitul tinerii aduc acuzații grave cadrelor medicale.

”A fost dezastru! Nu aveau grijă de ea, nu știau să pună o perfuzie, nu știau să facă o injecție. Mâinile ei erau vinete de ziceai că-i bătută, legată de pat, plină de vânătăi. După ce s-a infectat cu clepsiela nu-și mai revenea. Se simțea o zi bine, trei rău, două bine, trei rău. Până să ia infecția ea mergea, se plimba, mânca. Când a luat infecția, intestinele s-au blocat, nu a mai mâncat câteva zile”, spune Emil Murariu, iubitul victimei

Cazul este investigat de procurori și DSP

Pentru că starea femeii se degrada de la o zi la alta, rudele au cerut transferul la Spitalul Fundeni din capitală. Din păcate, era deja prea târziu. Medicii din București nu au mai putut face nimic pentru salvarea tinerei.

Cazul a intrat acum în atenția autorităților. Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați a deschis o anchetă.

Și Direcția de Sănătate Publică investighează cazul. Anchetatorii vor stabili dacă a fost vorba despre o culpă medicală sau dacă moartea tinerei a fost urmarea unei infecții intraspitalicești.