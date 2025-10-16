Vremea se răceşte uşor. Maxime de 19 grade şi ninsori izolate la munte

Ziua de joi aduce o răcire ușoară în majoritatea regiunilor, mai ales în nord și centru, unde diminețile vor fi reci și izolat se va depune brumă. În sud, temperaturile se mențin mai ridicate, cu valori maxime apropiate de normalul perioadei.

În cursul zilei de joi, 16 octombrie, România se va confrunta cu o ușoară răcire a vremii, mai accentuată în regiunile nordice și centrale, unde nopțile și diminețile vor fi reci, iar local va apărea brumă. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice mijlocului lunii octombrie.

Conform prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi în general plăcută, deși ușor mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, în special în sudul țării și la munte.

La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și lapoviță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor marca o ușoară creștere față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice, urmând să se situeze între 11 și 19 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori de 10–12 grade.

În zonele joase, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață, iar în nordul și centrul țării este posibilă depunerea de brumă.

Vremea în Capitală

Bucureştiul va avea o zi în general frumoasă, cu cer variabil și trecător înnorat în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 16-17 grade Celsius, ușor mai ridicată față de intervalul precedent, iar minima nocturnă se va situa între 4 și 6 grade.

La munte

În zonele montane, vremea va fi variabilă, cu înnorări și ploi slabe izolate pe parcursul zilei. La altitudini mari, vor apărea precipitații mixte: ploaie, lapoviță și izolat ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste. Dimineața și noaptea se vor forma local ceață și brumă, în special în masivele nordice și centrale.