 Brașovul se pregătește de sărbători. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România a ajuns în oraș | adevarul.ro
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Video Brașovul se pregătește de sărbători. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România a ajuns în oraș

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Brașovul se pregătește de sărbători cu cel mai înalt brad natural de Crăciun din România. Coniferul de 26 de metri, primit prin donație, va fi atracția principală a Târgului de Crăciun din oraș.

Bradul a ajuns în oraș în urma unei donații făcute de un proprietar privat. Cu o înălțime de 26 de metri, acesta se remarcă prin dimensiunile sale și va ocupa un loc central în decorul pregătit pentru sărbătorile de iarnă, potrivit Brașov.net.

Aprinderea iluminatului festiv este programată luni, 30 noiembrie. Evenimentul va marca deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă la Brașov.

În ultimii ani, Brașovul a atras atenția prin dimensiunile brazilor naturali instalați în Piața Sfatului. În 2024, coniferul ales pentru sărbătorile de iarnă a avut 29 de metri înălțime și o greutate de aproximativ 17 tone, fiind prezentat drept cel mai înalt brad natural de Crăciun din România.

Instalarea bradului în centrul Brașovului presupune în fiecare an operațiuni de transport și montare. În 2023, de exemplu, aducerea coniferului în Piața Sfatului a necesitat aproape o zi de muncă, iar operațiunile au implicat echipe ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.

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